債券資產防疫 伊斯蘭債具3大免疫體質

新冠病毒疫情對全球經濟面的負面衝擊延續，儘管全球央行相繼投以降息等刺激政策，尚還無法止住崩跌的國際股市。法人建議，投資人仍應當要有相當程度的債券資產，並可留意具有低波動、低相關、高成長的伊斯蘭債券型基金。

伊斯蘭債券的主要特色在於為美元計價的投資級等級債，市場風險趨避情境時，可發揮如同美國公債的防禦效果；而當市場風險偏好情境時，又可發揮如新興國家資產或利差型債券的增值表現。

富蘭克林投顧表示，伊斯蘭債券能夠有防禦金融市場震盪的免疫體質，主要有三項因素：一是產品面：投資於伊斯蘭債的獲利主要來自於特定標的資產之投資利潤或租金收入等，有別於傳統債的風險分擔安排，其於不同景氣循環階段多能有穩健表現。

二是需求面：全球伊斯蘭金融及投資機構、穆斯林高資產客戶對伊斯蘭債產品需求相對穩固。

三是供給面：以道瓊伊斯蘭債指數為例，波灣國家債佔比為六成。近幾年波灣國家積極開創資本市場，欲爭取伊斯蘭金融地位，這些富裕國家提供投資人高品質的債券投資選擇。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，道瓊伊斯蘭債指數的波動風險不到整體新興市場債券指數的一半，象徵著此類資產受到的不確定性因素如貿易衝突、中國疫情、油價漲跌等之影響輕於其他風險性資產。更重要的，波灣國家如沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達等波灣國家正積極改革，大興基礎建設、欲降低經濟對能源的依賴，開放門戶希望引進外資，並且開發資本市場。投資人可藉由伊斯蘭債資產的投資，穩健分享此區正在快速發展的商機。

莫海迪．柯弗認為，若全球伊斯蘭債市場能夠解決有關於標準化、創新和治理的問題，此為推動目前有 4440 億美元規模伊斯蘭債市繼續成長的關鍵，假若能克服這些問題，團隊預期 2030 年市場規模可望達到 2.7 兆美元。