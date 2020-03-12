兩大因素助陣 美國REITs買點到

美股重挫，連帶也影響到 REITs 表現，法人根據過去經驗分析，每逢 RMZ 指數出現折價達 10%，若買進美國 REITs 持有 4.2 個月，報酬率可達 10%。由於目前 REITs 已然超跌，加上聯準會後續降息意味濃厚，在此兩大因素助陣之下，可望拉升美國 REITs 未來急彈力道。

近期美國 REITs 受到美股重挫的影響，也出現大跌走勢，RMZ 指數（MSCI US REITs）目前折價達 17%，來到一年低點。

台新投信表示，根據歷史經驗顯示，毎逢 RMZ 指數出現折價達 10% 的情況，投資人若買進持續持有平均 4.2 個月，報酬率將上看 10%，目前美國 REITs 評價上已算便宜，且 Fed 主席日前已表明美國經濟仍穩健，但因應疫情隨時會有動作 (降息或 QE)，目前正是逢低布局美國 REITs 基金良好時機。

資料來源: Bloomberg，台新投信整理

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據轉佳，在疫情擴散下，為提振經濟及股市，川普可能釋出政策利多，儘管疫情與地緣風險增溫，但資金將持續回流美元，有利美股後續表現，可望帶動 REITs 反彈行情。更重要的是，為降低疫情衝擊，市場預期 Fed 後市持續降息機率濃厚，將更進一步拉升美國 REITs 未來急彈力道。

李文孝表示，美國 REITs 股利率約 3.8%，與公債有高達 320bp 利差，亦高於歷史平均利差 130bp，對大型法人機構或長線投資人深具吸引力。此外，美國房地產基本面強勁，根據近期聯準會對資深貸款官員 (senior loan officer) 調查顯示，美國房市將成為美國 2020 年經濟成動力來源之一，受訪者報告中顯示房貸需求激增，淨百分比飆升至 16 年高點。

此外，美國 2 月 19 日公佈 1 月新屋開工保持強勁，建築許可升至 2007 年以來最高水平；另根據 CoreLogic 最新預測，全美房地產在 2020 年預計上漲 5.6%。由於美國經濟及房地產成長性相對看好，李文孝建議，可以優先布局美國 REITs 基金。