南科擴建三期拍板 台積電將投資1.15兆元

行政院長蘇貞昌上周拍版南科擴建三期預定地落腳台南，外界相當關心晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 的投資案進展，台南經發局今 (12) 日指出，台積電 5 奈米廠目前已進入試產，預計明年量產，3 奈米新廠則可望在明年動工，總計投資額達 1.15 兆元。

經發局今日在市政會議進行業務報告表示，台積電 5 奈米廠投資金額約 5500 億元，今年第 1 季已進入試產階段，進程順利，預計明年量產，可帶來約 4000 個就業機會；3 奈米新廠則投資約 6000 億元，預定地位在南科園區最北端，預計明年動工，2022 年量產，可創造約 5000 個就業人口。

在招商引資方面，經發局表示，每月持續召開投資會報，目前列管 2 億元以上投資案共 84 件，投資金額共計 2716 億元，日前更成立投資促進諮詢會，研擬對策、提供建言；台南市長黃偉哲強調，將全力改善台南投資條件，解決投資障礙，爭取更多國際大廠投資。

另外，因應台商回流趨勢，截至 10 月，台南市經投資台灣事務所審查通過的台商回流共 21 案，投資金額達 546.45 億元，新增就業人數 7748 人。

針對未來推動重點，經發局長郭阿梅表示，將持續招商加速工業區活化，同時配合中央政策，逐步推動南科擴建與沙崙綠能園區。

經發局進一步指出，將以沙崙科學城為研發示範核心，於新豐地區規劃設置綠能產業園區，作為製造量產的生產基地，基地位於台 86 線上崙交流道下，依產創條例完成報編後，可釋出約 63 公頃產業用地供廠商設廠，目前已完成前置作業，規劃 11 月與廠商簽約，預估 3 年可完成園區核定設置。