〈台股盤後〉道瓊電子盤急殺 多頭棄守權值股 紅翻黑大跌逾百點失守萬一

美股周二上演報復性反彈，激勵台股今 (11) 日同步走揚，開盤一度大漲 88 點，站回年線，不過受蘋概三王、傳產、金融等大型權值股拉回影響，加上道瓊期貨電子盤持續下殺，大跌逾 600 多點，拖累亞股與台股指數開高走低，尾盤賣壓更全數湧現，指數盤中紅翻黑，終場大跌 109.79 點或 1%，來到 10893.75 點，失守萬一關卡，成交量至 1745.64 億元。

櫃買指數更是開低走低，上櫃族群僅建材營造、航運、鋼鐵、紡織指數站穩盤上，漲勢最強勢則為鋼鐵，漲幅 0.52%；最弱為文化創意，跌幅 2.6%。

蘋概三王今日全面收最低點，台積電昨日陷入 300 元關卡保衛戰後，今日早盤開高，一度站回 310.5 元，不過盤中漲幅收斂、隨後紅翻黑，終場下跌 5 元，收在 302 元；大立光尾盤同樣出現賣壓，終場收在今日最低點 4385 元，跌幅 2.3%；鴻海一度站回 80 元關卡，終場收跌 78.6 元，跌幅 1%。

PCB 族群持續走強，相對抗跌，又以低價股相對受青睞，包括金像電半根漲停，新復興、霖宏、台表科漲幅逾 1%，相互、臻鼎 - KY、競國、邑昇、志超也同樣收在盤上。

IC 設計族群同樣強勢，揚智、晶豪科漲幅逾 5%，敦泰、金麗科漲幅逾 3%，創惟、宜特、茂達表現不俗。

防疫概念股今日重回漲勢，恆大、國光生有半根漲停，豪展、毛寶漲幅逾 3%，康那香、元山、葡萄王、佰研漲幅逾 2%，中化、佳醫、永信、太醫、邦特也收紅盤。

法人表示，由於美股大漲大跌，亞股未有明確方向，呈現平盤附近震盪格局，而台股面臨武漢肺炎疫情變化，油價波動造成金融市場情緒緊張，估指數將維持 11000 點附近震盪整理。