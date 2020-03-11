三大法人擴大賣超283.57億元 外資狂倒電子、金融族群 加碼富邦VIX

台股今 (11) 日開高走低翻黑作收，終場大跌 109.79 點或 1%，來到 10893.75 點，失守萬一關卡，三大法人今日擴大賣超，合計賣超台股 283.57 億元，其中，外資續買富邦 VIX 逾 11 萬張，累計 3 日已買近 30 萬張，集中賣超電子、金融族群。

三大法人僅投信站買方、買超 8.68 億元，外資大賣 207.61 億元、自營商則賣超 84.64 億元；期貨部分，外資今日加碼多單 4245 口，多單未平倉口數來到 25763 口。

觀察外資今日操作，外資持續避險，續買富邦 VIX 超過 11.4 萬張，其次為元大台灣 50 反 1 買超逾 4 萬張、元大滬深 300 正 2 逾 7000 張，其他則買超 PCB 與 IC 設計族群，包括金像電、晶技、敦泰、晶豪科等。

外資賣超第 1 名為元大 S＆P 原油正 2，賣超逾 6 萬張，並續賣大型電子股，包括台積電 2.1 萬張、聯電 2 萬張，另外賣超金融股不手軟，中信金逾 4.7 萬張、玉山金、國泰金、兆豐金、開發金遭賣超逾萬張。

投信買超前 5 名分別為，金像電、長榮、奇鋐、台耀、欣興；賣超友達、群創、宇峻、明基材、精元。

自營商買超前 5 名分別為華新、金像電、華通、英業達、大成鋼；賣超前 5 名分別為台積電、友達、鴻海、群創、彩晶等。