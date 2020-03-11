〈台股盤中〉開高震盪年線得而復失 回測萬一關卡

美股周二上演報復性反彈，激勵台股今 (11) 日同步走強，台積電與股王大立光領軍勁揚，傳產權值股台塑四寶也強漲助攻，國泰金、富邦金等金融權值股同樣站穩盤上，指數早盤一度大漲 84 點，站回年線，盤中漲幅收斂並回測「萬一」關卡，指數開高震盪，預估今日成交量將持續縮減至約 1700 億元。

電子三雄方面，台積電昨日陷入 300 元關卡保衛戰後，今日早盤開高，一度站回 310.5 元，盤中朝平盤靠攏，漲幅約 0.16%；股王大立光表現相對強勢，盤中漲幅逾 0.5%，並站回 5 日線之上；鴻海早盤一度站回 80 元關卡，盤中維持平盤上下震盪走勢。

印刷電路板族群持續走強，又以低價股相對受青睞，金像電大漲逾 9%，新復興、楠梓電漲逾 5%，華通、霖宏、凱崴漲幅逾 3%。

IC 設計族群同樣強勢，呈現個股輪動，揚智亮燈漲停，晶豪科也逼近漲停價位，敦泰、凱鈺漲逾 5%，創惟、研通、茂達、松翰也有超過 3% 的漲幅。

防疫概念股歷經昨日殺盤，今日再度轉強，恆大、康那香大漲逾 7%，國光生、優盛、新麗漲逾 4%，毛寶、葡萄王、佰研、網家、亞諾法、盛弘、邦特漲逾 3％。

走出前 2 日國際油價重挫陰霾，由於俄羅斯對與 OECD 合作以穩定油市，抱持開放態度，加上美國政府將採取經濟刺激計劃等因素激勵，國際油價周二反彈大漲，台塑四寶股價也回穩表現，台化漲逾 1%，台塑、南亞站穩盤上，惟台塑化走勢相對震盪。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於美股大漲大跌，亞股未有明確方向，呈現平盤附近震盪格局，後續待美股震盪幅度明顯縮減，市場確認底部已過後，台股才會有較好的表現機會，在美股還未明顯表現前，指數估將維持 11000 點附近震盪整理。