〈金管會立院備詢〉台股大起大落 顧立雄送散戶8字建議

武漢肺炎疫情牽動全球股市，美股近期暴漲暴跌，談到台股，金管會主委顧立雄今 (11) 日於財委會前受訪時表示，台股近期走勢與美股很不一樣，沒有出現雲霄飛車式大漲大跌，就算較大波動跌勢，也有逢低承接，因此給投資人 8 字建議，那就是「長線布局、定期定額」。

台股今日開盤以 11,022 點開出、上漲 19 點，守在萬一關卡之上。顧立雄表示，新春開盤以來，台股跌了近 700 點，但同時也爆大量，台股與美股的走勢是不一樣的，沒有大漲大跌，雖然台股並未出現雲霄飛車式的狀況，但也沒有過度樂觀的理由，也沒有過度悲觀的理由，全球股市受到疫情感染因素，產生連動衝擊台股，大盤始終呈現階梯式的小漲或小跌，就算有較大波動的跌勢，仍有逢低承接的買盤，也就是有量的出現。

顧立雄進一步表示，因此從長線佈局來看，仍是可逢低承接，對散戶來說，定期定額更能分散風險。

顧立雄表示，股市若發生非理性下跌，必要時會採取穩定措施，由於台股仍守在萬一關卡之上，目前還看不出有使用的時機，後續財金部會首長仍會密集關注。

此外，最近公布 2 月上市公司營收及獲利呈現衰退，顧立雄表示，這有 2 個原因，包括：季節性因素及疫情影響，各產業影響不同，但他強調，「疫情終究會過去」，無論是終端消費性需求或中間財的需求，若能快速回復的話，不至於太大影響，但疫情若持續擴大，對全球經濟勢必會有所影響，短期尚未看到曙光，整體來看，疫情對全球貿易、製造影響程度都很大。