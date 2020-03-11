〈台股盤前〉外資裹足續空期現貨 個股表現成主流 拚回守年線

台股昨 (10) 日演出驚奇秀，從一度大跌近 150 點到終場收漲 25.9 點至 11003.54 點，成交值略縮至 2050.73 億元，成功收復「萬一」關卡，今 (11) 日開盤前，可觀察到美國將祭出實質性紓困措施激勵市場信心，美股強勁反彈，法人指出，由於目前外資仍處在大幅賣超狀態，加上期貨淨多單續減，短期仍充滿不確定性，個股表現為主，而隨著國際市場恐慌氣氛緩和，先拚收復年線。

三大法人昨日合計賣超 79.18 億元，其中，外資賣超 84.68 億元，投信賣超 1.97 億元，不過，自營商轉為買超 7.47 億元。

而外資同時在期貨淨多單削減 9857 口至 21519 口，籌碼面仍呈弱勢，法人提醒，仍須留意資金外流壓力。

外媒報導美國總統川普計劃將對美國雇主和受雇者徵收 0% 薪資稅，道瓊指數昨終場大漲 1167.14 點或 4.89%，收 25018.16 點；標普 500 指數上漲 135.67 點或 4.94%，收 2882.23 點；那斯達克指數上漲 393.58 點或 4.95%，收 8344.25 點；而費城半導體指數上漲 98.34 點或 6.31%，收 1656.50 點。

美國商務部最新宣布，第五度延展華為豁免令，允許美國企業和華為維持生意往來，截止期從 4 月 1 日延至 5 月 15 日，有效緩和相關電子供應鏈壓力。

國際半導體產業協會 (SEMI) 發布最新報告下修今年全球晶圓廠設備支出金額至 578 億美元，年增率僅約 3%，不過，在需求遞延下，明年可望衝上 660 億美元、年增 14% 並再創高。

上市櫃公司 2 月營收全數出爐，總額達 2.08 兆元，月減 20.96%、年減 3.92%，累計前 2 月營收共 4.72 兆元，年減 8.24%，反映武漢肺炎疫情衝擊，其中，觀光和航空業受重創。

不過，受惠於陸廠去美化效益持續顯現，功率放大器 (PA)、IC 設計族群 2 月營收年增率分別達 73%、30%，IC 通路則以年增 21% 居第三位，為高成長的三大族群。

隨著近期油價重挫，前景不明，摩根大通發布最新報告下調台塑化評級到「賣出」，首次評等台化也給「賣出」，目標價僅 70 元、65 元。

元大投顧指出，目前半年線和年線仍持續上揚，對大盤有拉引作用，不過，國際盤本周表現相當不穩定，特別是美股暴跌暴漲現象，直接影響台股短線走 勢，仍充滿不確定性。