張雍川：台股擁兩大基本面優勢護身 長線投資潛力可期

美股 9 日崩跌加深市場恐慌，台股今 (10) 日早盤跳空走跌後，隨即在低接買盤進場點火下，帶動指數黑翻紅，國泰投信總經理張雍川認為，近日股市大跌，主要來自疫情與國際股市重挫恐慌心理影響，台股擁有轉單效應與需求面仍旺盛等兩大基本面優勢，股市修正後反而提供長線布局的好機會。

台股早盤隨美股重挫跳空走跌，盤中低接買盤進場力抗外資賣壓，在權值股領軍反攻下，指數黑翻紅，終場小漲 25.9 點收 11003.54 點，成交量放大至 2054 億元。

張雍川表示，台股近期下跌，主要來自武漢肺炎 (COVID-19) 疫情引發的恐慌情緒所致，從疫情爆發以來憂心中國供應鏈中斷衝擊產業，加上全球確診病例攀升，讓市場恐慌情緒與日俱增，全球股市受賣壓影響全盤皆墨。

張雍川指出，疫情對市場最大衝擊莫過於擔憂供應鏈斷鏈、實體經濟消費能力下滑，目前中國復工率已恢復 7 到 8 成，估最快 3 月底除了湖北省，中國各省可望全面復工；而疫情重災區湖北省武漢市新增確診病例也已逐漸趨緩，屆時外界擔憂的供應鏈斷鏈風險可望解除。

國泰投信認為，台股仍擁有強勁基本面支撐，包括：一、防疫有成吸引廠商轉單效應，二、對科技與電子產業需求仍在，儘管目前受全球疫情與國際股市影響導致盤勢偏弱，但在疫情結束後可望帶動股市反彈。

首先是轉單效應，張雍川說，台灣具備高水準公衛與醫療體系，我國在本次疫情展現優異的防疫成效，相較中國因疫情而停工，台灣的防疫成果吸引不少外資廠商轉單台灣。

張雍川強調，疫情雖對產業造成影響，但僅是讓需求遞延，非削弱市場需求，舉例來說，包括持續發展中的 5G 產業，及因應防疫而產生的在家上班，都將挹注 AI、雲端網路與頻寬產業發展，這些都是長線有成長空間可期的科技產業。