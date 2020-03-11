防疫大作戰! 哈佛改線上授課 學生得於3/15前退宿

武漢肺炎人心惶惶，防疫效應也滲入美國常春藤盟校。哈佛週二 (10 日) 宣布，所有學生在 3 月 23 日的春假結束後不得返校，住宿生也必須在 3 月 15 日前搬出哈佛宿舍，並且 23 日開學後，所有課程將改為遠端線上授課。

哈佛校長 Larry Bacow 在學校官方網站上發布一封信件，表示為了維護師生健康，避免疫情散播至校園，校方已決議在 23 日前，將課程改為網路線上授課，並且要求學生不得在春假結束後返回校園。

哈佛大學推特 (圖片: 推特)

哈佛住宿生於本月 10 日收到盡快撤離宿舍的通知，並要求學生得在 15 日下午 5 點前搬出宿舍，以降低校園人口密度。

Bacow 校長也呼籲師生們不要參加超過 100 人以上聚會，而超過 25 人的活動也該謹慎評估是否前往。

他表示：「過去幾週的疫情，警醒了我們人與人之間的接觸多麼頻繁，而我們今日的決定也將決定著哈佛的未來」

除了哈佛以外，不少間美國大學也祭出防疫措施，哥倫比亞大學分別於 9 日、10 日停課，當週剩餘課程則改為遠距授課；普林斯頓大學也宣布 23 日開始，暫時將所有課程轉為線上課程；紐約大學 (NYU) 一對一班級也從 11 日停課至 27 日。

哈佛校長完整信件見此。