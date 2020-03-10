〈陸股盤後〉習近平「武漢現身」 上證反彈直逼3000大關

週二 (10 日)A 股走勢呈現先跌後揚，早盤受到道瓊重挫 2000 點的利空衝擊，即使亞洲盤美股主要期貨反彈逾 2%，但對於 A 股的提振有限。不過，午盤陸媒報導中國國家主席習近平前往武漢視察疫情，市場解讀連中國最嚴重的疫區疫情都已好轉，其它地區恢復常態指日可待，中國經濟可望觸底反彈，同時湖北已有部份地區開始解除封鎖。

利多消息帶動午盤後 A 股急漲由黑翻紅，近期出現獲利回吐的科技類股再度成為 A 股上漲的領頭羊，盤面上，晶片、半導體、湖北概念、5G 等類股漲幅較高；而口罩、生技、醫療設備等類股則出現回檔。

截至收盤，上證綜指收盤上漲 1.82%，逼近 3000 點整數關卡，收報 2996.76 點；深證成指上漲 2.65%，收報 11403.47 點；創業板指上漲 2.66%，收報 2148.81 點。今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.0815 兆元，連續第二天突破兆元水準。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計買超人民幣 30.97 億元，其中，滬股通買超人民幣 6.27 億元，深股通買超人民幣 24.7 億元。

產業消息

湖北省可望復工復產，湖北概念股應聲大漲，南國置業、楚天高速、武漢凡谷、長飛光纖、長江通信、東湖高新、武漢控股、三峽新材等 21 檔個股出現漲停。

而武漢是中國的晶片及面板生產重鎮，之前封城政策實施後，使得相關產業鏈出現「斷鏈」的危機，而在可望解除封城後，半導體反彈大漲，科創板的芯源微、深康佳、華微電子、晶方科技、友訊達等 26 檔個股呈現漲停。

中國政府將嚴控口罩生產整體產業鏈價格，市場傳言整個產業鏈都可能虧本銷售產品，以壓低最終口罩售價，近期大漲的口罩概念股紛紛重挫，沃特股份、神馬股份、克勞斯、諾邦股份、普利特、新野紡織等 18 檔個股以跌停作收。

法人觀點

中國博時基金指出，目前肺炎疫情的發展轉向歐美，但已開發國家由於利率已偏低，因此採取貨幣政策提振經濟的空間有限。反觀中國不論是在財政政策還是貨幣政策都存在較大操作空間，因此 A 股在未來可能的利多政策支持下，指數修正空間相對有限，這也是近期外資看好中國資本市場的因素之一。

中國拾貝投資認為，對於肺炎疫情，投資人已預期中國的整體防疫結果，但市場沒有估計到歐美地區疫情惡化的情況，因此股市場否能在此止跌回穩仍要多觀察。

中國拾貝投資進一步認為石油價格戰的相關國家都嚴重依賴石油價格，如果長期保持低油價，對石油出口大國而言沒有好處，因此油價能否長期保持低檔其實值得懷疑，但低油價對於進口依存度很高的進口國反而是件好事。