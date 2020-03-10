第二批包機成行 陳時中證實華航已飛往武漢 4醫師隨行

關於滯留湖北台胞第二批包機返台，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (10) 日證實，華航 (2610-TW) 班機已啟程前往武漢天河機場，共 4 名醫師及 9 名護理人員隨行，陳時中強調，需待華航返台完成下客及檢疫後，第二架東航才能飛進桃園機場，預估間隔時間約 3 小時。

陳時中表示，華航班機上除載運齊全的防疫物資外，也有 4 名醫師及 9 名護理人員隨行，醫師包含 1 名領隊、1 名檢疫醫師、1 名婦產科醫師、1 名小兒科醫師，以因應照顧老弱婦孺的台胞需求，同時備妥相關藥物、急救箱等，做好萬全準備，希望這次包機撤僑能順利進行。

第二批湖北台人包機共約 470 人，今晚將分 2 批搭乘華航、東航客機返台，陳時中也公布包機原則，比照首批武漢台商返台，飛機抵台後，乘客需先在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查，沒有症狀者將分送集中檢疫場所進行隔離檢疫 14 天，若有症狀者，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療，全部手續順利完成後，第二架才能飛進來，依據檢疫時間推估，兩架班機至少會間隔 3 小時。

陳時中強調，相較上次 2 月 3 日武漢撤僑，我國的檢疫量能已明顯提升，集中檢疫場所可安置人員數量已從 6、700 提升至近 1500 個，多了一倍，整體隔離情況與後勤支援達到完整的建置。

而單日病毒採檢的量能也從一開始的 380、520 件，提升至每日 3000 件，後續將會持續擴張，若是義大利等其他國家有撤僑的需求，台灣也有足夠的量能可以再容納安置。

對於這次包機協商過程，陳時中表示，兩岸雙方都有共識，如儘量降低機上密閉空間感染的風險，而台灣提出的名單，除少數有其他狀況外，已經過一定的協調完成，但檢疫標準還是維持「必須是陰性、且無發燒」才能登機，藉由上次經驗，也先掌握了相互家屬關係，讓安置更有效率。