中國版特斯拉遭爆「減料」被中國工信部約談

由於中國製特斯拉發生控制器代碼與隨車清單標示並不相同，遭到部份中國車主舉報，對此週二 (10 日) 中國工信部發文要求說明並改進，同時約談特斯拉 (上海) 有限公司。

有多位中國特斯拉車主向中國主管機關投訴指出，中國製 Model 3 的控制器代碼與隨車清單標示並不同，這些車主表示，Model 3 標準續航後驅升級版車型所搭載的為 HW 2.5 晶片，而非環保清單上標示的 HW 3.0。

對此，特斯拉發布聲明表示，特斯拉上海超級工廠於 2 月 10 日已復工復產，但基於供應鏈情況，一部分 Model 3 標準續航升級版車型安裝的系統為 HW2.5。隨著產能及供應鏈恢復到正常水準，特斯拉將依計劃陸續為控制器為 HW2.5 的國產 Model 3 標準續航升級版車主免費更換 HW 3.0。

不過，特斯拉方面也表示，如果沒有選配 FSD(完全自動駕駛) 功能，使用 HW 2.5 與 HW3.0 在駕駛體驗及安全上完全沒有差別。而對於所有選配 FSD(完全自動駕駛) 的客戶，其控制器一律為 HW 3.0。

(圖片: AFP) 特斯拉上海超級工廠

據了解，作為特斯拉 Model 3 搭載的核心晶片，HW 3.0 負責提供 FSD(全自動駕駛計算機) 功能，是 Model 3 車型實現完全自動駕駛能力所需的關鍵零組件。之前，特斯拉方面公開表示，由特斯拉自主研發的 HW 3.0 晶片其圖像處理能力高達每秒 2300 FPS，是之前硬體運算速度的 21 倍。HW 2.5 晶片圖像處理能力僅為每秒 110 FPS。

今年 2 月份特斯拉在中國的交車數量達 3958 輛，佔中國電動汽車總體銷售量約三成。目前，特斯拉上海超級工廠已恢復生產，但只採單班制生產，每週產量約為 2000 輛。而外傳特斯拉上海工廠 3 月份將啟動第二班輪班，產量將提升到每週 3500 輛。