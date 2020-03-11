海運寒冬! 洛杉磯港2月進口量年減23%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情讓全球海運進入景氣寒冬，美國與中國間航運最頻繁的太平洋航線多數遭疫情影響而取消，週二 (10 日) 最新數據顯示，洛杉磯港 2 月份進口貨運量較去年同期陡降了 23%。

2 月份洛杉磯港口進口貨運量年減 23%，至 270,025 個標準貨櫃 (TEU)。而出口貨運量下滑 5.7%，至 134,468 個標準貨櫃。此前美國港口當局協會 (AAPA) 預估該港 2 月份貨櫃吞吐量年減 25%。

洛杉磯港 2 月份進口貨運跌幅為 10 年來最慘 (圖片: 彭博社)

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，由於 2 月份中國仍有許多工廠關閉中，產能處於最低水平，因此有多條中國貨櫃船取消前往洛杉磯港，而洛杉磯港為美國最大貨櫃港。

港務人員預計 3 月洛杉磯港的貨運量也將繼續疲軟，不過人員表示，一旦中國的工廠全面恢復運作，航運業者也將做好業務激增的準備。

「到時我們可能需要將空貨櫃運往亞洲，好將滯留在美國的出口貨櫃盡速處理掉，我們正積極與供應鏈夥伴合作，為產量恢復後激增的貨運量做準備」Seroka 說道。

目前美國武漢肺炎確診病例已正式突破 1000 人，截稿前，確診病例達 1004 人，死亡人數達 31 人，洛杉磯港所在的加州就出現 159 人染疫。

過去一個月來，疫情已從中國境內擴散至全球經濟體，撼動了全球金融市場，美中兩岸港口更是首當其衝。

今年開始前兩個月，洛杉磯港貨櫃吞吐量下滑了 13%。

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