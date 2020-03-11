WTO證實1員工染疫 所有會議暫停至3/20後

疫情持續在歐洲擴大，多起國際機構和企業傳出員工中標，總部位於瑞士的世貿組織週二也淪陷。

週二 (10 日) 世界貿易組織 (WTO) 證實其一名工作人員確認感染武漢肺炎(COVID-19)，當局表示將採取一切預防措施，並將暫停所有會議至 3 月 20 日為止。

世貿組織總幹事 Roberto Azevedo 週二宣布，位於瑞士日內瓦的總部確診 1 起武漢肺炎病例，因此決定取消所有從週三 (11 日) 至下週五 (20 日) 的會議，並將在下週結束前，對疫情進行緊密審查。

Azevedo 在聲明中表示：「我們相當認真看待秘書處工作人員和組織成員的健康，因此當局決定採取這一措施」

他補充說：「目前我們正密切留意控制疫情發展，將於必要時採取一切行動維護健康與安全」

WTO 所在的瑞士目前共有 497 例武漢肺炎確診病例，3 起死亡病例，另有 3 人已康復，而鄰國義大利更是歐洲疫情重災區。

週一 (9 日) 義大利新增病例人數暴增 25%，確診病例達 9172 人，而西班牙新增病患人數也增加了一倍，德國通報兩起死亡病例。

根據世界衛生組織 (WHO) 發布的最新數據，目前全球武漢肺炎確診病例超過 11 萬人，死亡人數超過 3800 人。