疫情衝擊iPhone 11供應 紐約蘋果商店：不知何時會進貨

COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情影響逐漸浮現？據《紐約郵報》報導，多家紐約蘋果商店的 iPhone 11 已經出現賣完或是庫存不足的情況，而且沒有改善的跡象。

報導指出，目前最大的問題在於，零售店不知道何時可以獲得新貨。隨著疫情持續衝擊蘋果的供應鏈，並造成由中國到美國運輸中斷，目前 iPhone 11 的出貨量據說很少。

有紐約商店的工作人員說，目前熱賣的 iPhone 11 Pro，目前已經好幾週未進新貨，而且商店也未獲通知，何時可以有下一批新機。多家商店面臨的情況大致相同，即庫存不足，而且供貨也少，不知道何時可以恢復正常。

上週也有報導指出，iPad Pro 的供應量也很低。這可能是因為正在生產新型號機種，但也可能是中國產量減少的結果。

許多分析師認為，當前最大的問題在於代工廠的人員短缺，才導致 iPhone 等電子產品近期內出現供應緊張。據主要代工廠鴻海透露，河南各廠區到崗總人數已達 18 萬，復工復產率超過 80%，預計在 3 月底將恢復疫情前的產能。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週日向全球員工發布信件，表示在 3 月 9-13 日當週，如果工作可以允許遠距工作，那麼就不需要進辦公室。上週五，蘋果公司已經鼓勵目前疫情嚴重的美國加州和西雅圖的員工在家上班。