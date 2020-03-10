川普宣佈經濟刺激措施 美官員：細節仍待討論

由於武漢疫情 (COVID-19) 持續擴大，再加上國際油價重挫，導致市場不安情緒升溫，並造成美股於週一 (9 日) 大跌 2013 點。

隨後美國總統川普表示，將會在週二 (10 日) 與參議院和眾議院共和黨人舉行會議，討論包括薪資稅減免在內的「可能稅收減免措施」，以減經疫情對於經濟所造成的衝擊。

除此之外，川普亦表示將於週三 (11 日) 與華爾街金融機構高層會面，共同針對穩定金融市場討論因應措施。

川普的新政策發表，促使美股於週二 (10 日) 止跌回升，道瓊指數更於開盤時一度上漲超過 900 點。

美股道瓊指數日 k 線圖

但是，根據《CNBC》報導，部份美國政府官員表示，對於川普總統於週一 (9 日) 所對外公佈的新政策感到吃驚。官員表示，針對經濟刺激措施的具體內容，許多細節仍有待內部討論，且目前亦不會立即實施該政策。

此外，武漢疫情對於旅遊業者造成了重創，由於旅客人數的下滑，美國航空 (AAL-US) 於週二 (10 日) 宣佈，計劃將縮減國際線及國內線的航班。而為了疏緩航空業者的壓力，川普總統亦表示，除了薪資稅的減免措施之外，將會與旅遊觀光業者共同討論因應方案。

另外，據美國官員表示，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 亦支持薪資稅減免的推動，以減輕疫情對於經濟所造成的損害。

此外，由於武漢疫情的擴大，對於全球製造業造成了衝擊，對此納瓦羅曾表示，應藉由本次機會，考慮將美國的供應鏈自中國轉往其他國家，納瓦羅認為：「為了美國的公共衛生、經濟發展、以及國家安全，這是個勢必採取的行動。」