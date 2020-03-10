彭博：川普的疫情紓困計畫 目前不包括旅遊業

據《彭博》報導，知情人士表示，美國總統川普將宣布的經濟方案，暫時並不包含給予旅遊業提供任何補助，儘管觀光旅遊業這次受到 COVID-19(武漢肺炎) 疫情最直接的衝擊。

知情人士說，如同川普週一 (9 日) 的記者會上所說，這次的疫情救助提議，很可能包括削減薪資稅及短期延長帶薪病假。

受疫情影響，遊客需求暴跌，讓航空公司和旅遊及住宿業飽受打擊，美國白宮雖然想要出手相助，但官員仍然不確定怎麼做才最好。

提議內容還可能有所變化，包括薪資稅的下調。在川普概述了他的想法之後，眾議院籌款委員會的 Richard Neal 以及其他民主黨國會領導人，已經表達反對態度。

美國股市週一暴跌 7.5%，創金融危機以來最大的單日跌幅，在油價戰開打之後，人們對疫情危機的擔憂升溫，讓川普政府感受到壓力。

知情人士說，在週一之前，川普政府一直堅持認為美國經濟強大，不至於受到疫情威脅，但急劇的市場下挫改變了他們的態度。川普雖然把聯準會利率視為第一線，但經濟學家認為，這場危機需要政府、醫療保健專業人員、中央銀行等機構，採取多方面的應對措施，來阻止人為和經濟損失。

據稱，川普高層對協助方案的意見並不一致，貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 主張採取全面措施，包括減免薪資稅，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 建議採取更有針對性的措施，反對降稅。

知情人士指出，在帶薪病假上，針對因罹患武漢肺炎而被隔離的時薪工人，可能不需要另外立法，而直接透過行政命令來執行。

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