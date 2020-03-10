疫情意外首當其衝 華航2月營收創10年低 長榮航8年低 虎航創新低

武漢肺炎疫情來襲航空業成第一線受災戶，華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收僅 93.42 億元，月減 36.74%，年減 24.87%，創 2009 年 7 月以來最低點，長榮航 (2618-TW) 為 88.54 億元，月減 39.33%，年減 34.61%，創 2012 年 3 月以來低點，而台灣虎航 (6757-TW) 為 5.85 億元，月減 35.29%，年減 37.2%，更創歷史單月新低。

累計前 2 月，華航合併營收來到 241.1 億元，年減 9.74%；長榮航為 234.47 億元，年減 20.56%；台灣虎航為 14.87 億元，年減 13.1%。

華航 2 月共取消 23% 的航班，總計近 1400 班次，而 3 月更已取消近 3000 班次，高達 49% 的航班比例，至於 4 月航班也確定取消超過 2100 班次，占總航班 33%，法人指出，恐怕 3-4 月營收航空業表現還會持續衰退。

而台灣虎航 3 月底前不再飛韓國，且將澳門航班取消至 4 月底，至於主力營運市場日本也有航班取消狀況。

長榮航除了因應疫情減班，原定 2 月 18 日要開航的台北 - 米蘭航線，以及 4 月 2 日開闢的台北 - 普吉島航線都已確定延後。

華航直言，比起過去 SARS 和金融海嘯，武漢肺炎疫情擴大蔓延已造成「雪崩式的影響」，正陷入更艱困的營運情境。

法人指出，由於航空業取消航班的狀況已延續至 3、4 月，預料航空景氣上半年都不會好。