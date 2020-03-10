致伸去年Q4純益6.05億元 年增逾2成 創同期新高

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (10) 日公布去年財報，受惠真無線耳機 (TWS) 需求帶動，去年第 4 季稅後純益 6.05 億元，季減 20.81%、年增 28.45%，每股純益 1.35 元，創同期新高；去年純益 21.35 億元，年增 16.86%，每股純益 4.8 元，同寫歷史新高。

致伸去年第 4 季營收 250.08 億元，季減 1.12%、年增 34.78%；毛利率 11.72%，季減 0.18 個百分點、年減 0.54 個百分點；營利率 3.73%，季減 1.06 個百分點、年減 0.65 個百分點；稅後純益 6.05 億元，季減 20.81%、年增 28.45%，每股純益 1.35 元。

致伸去年營收 806.44 億元，年增 24.43%；毛利率 11.69%，年減 0.33 個百分點；營利率 3.43%，年增 0.43 個百分點；稅後純益 21.35 億元，年增 16.86%，每股純益 4.8 元。

展望後市，致伸表示，雖然今年高階聲學產品客戶陸續有新案子，不過由於近期武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，短期營運不確定性高，期盼疫情獲得控制後，第 2 季營運可望回到正常軌道。