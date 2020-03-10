代工廠2月營收 廣達年減逾2成 和碩持平去年同期

代工廠 2 月營收出爐，反應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊營運，廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 筆電出貨量皆月減逾 3 成，廣達單月營收更跌破 500 億元，年減逾 2 成，和碩則因產品組合調整，抵銷部分疫情衝擊，持平去年同期，表現相對穩健。

廣達 2 月合併營收達 491.94 億元，月減 21.86%、年減 21.74%，創 2009 年 6 月以來單月新低；2 月筆電出貨量 110 萬台，月減 45%，累計今年前 2 月合併營收 1121.52 億元，年減 24.11%。

廣達表示，中國廠區陸續復工，但 2 月部分員工仍需自主隔離、物流等問題，導致營運不理想，隨著 3 月員工返崗復工，營運將優於 2 月，但第 1 季為傳統淡季，預期出貨量下滑趨勢不變。

和碩 2 月合併營收達 818.04 億元，月減 14.48%、年增 0.2%，為近 1 年以來單月新低，2 月筆電出貨 35-40 萬台、月減逾 3 成，桌機出貨量為 70 萬台片、月增 16.6%，累計今年前 2 個月合併營收 1774.58 億元，年減 13.13%。

和碩指出，中國廠區因過年仍有部分員工持續生產，減緩部分疫情影響，隨著中國廠區復工、生產逐步改善，3 月營運可望好轉，但短期人力返工、需求仍不如去年，將努力達成原先生產計畫，也預計 3 月 26 日舉辦線上法說會，說明疫情影響、營運展望。

其他代工廠方面，2 月營收平均皆有 2 成以上衰退幅度，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 筆電出貨量大減逾 1 成以上，英業達 (2356-TW) 筆電出貨量則月減逾 6 成，在代工廠中表現最弱勢。