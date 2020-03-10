飯店業成疫情重災區 2月營收創近年來低點 年減幅3-5成

受武漢肺炎疫情的衝擊，連鎖飯店業者包括晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW)、國賓 (2704-TW) 和亞都 (5703-TW) 等，2 月表現普遍創下近年來新低點，營收月減幅均超過 40%，年減幅更高達 30-50% 不等。

晶華 2 月合併營收 3.79 億元，月減 44.89%，年減 29.03%，創 2013 年 1 月以來低點；累計前 2 月合併營收 10.67 億元，年減 9.15%。

雲品 2 月合併營收 1.22 億元，月減 57.41%、年減 32.1%，創 2018 年 10 月以來單月新低；累計前 2 月合併營收 4.07 億元，年減 8.95%。

國賓 2 月合併營收 1.43 億元，月減 55.83%，年減 44.5%，創 2003 年 8 月以來單月新低、今年以來營收 4.66 億元，年減 16.11%。

而亞都 2 月合併營收 4080 萬元，月減 51.64%，年減 38.8%，創 2012 年 8 月以來新低；累計前 2 月合併營收 1.25 億元，年減 11.43%。

不過，東部大型飯店業者衰退幅度相對較小，遠雄來 (2712-TW) 2 月合併營收 3093 萬元，月減 33.71%，年減 20.26%，前 2 月合併營收 7758 萬元，年增 21%；老爺知 2 月營收為 3756 萬元，月減 12.26%，年增 1.27%，累計營收成長 15.33%。

晶華表示，2 月受武漢肺炎疫情影響，大台北地區觀光業營業額大幅減少，而餐飲部也因大型宴會春酒和喜宴延期或取消，導致收入縮減，不過，集團旗下位於北部以外的據點反而因寒假延長以及 228 連假，帶動國內旅遊需求大增，緩和了對整體營運的衝擊。

雲品則表示，整體旅遊產業受肺炎疫情衝擊，館外餐飲的工商活動訂單遞延，導致營收下滑，不過，228 連假期間國旅需求升溫，旗下日月潭雲品溫泉酒店在 228 連假住房率衝上 99% 的水準，客房表現相對持穩，期待在疫情趨緩之後，上半年遞延的餐飲訂單將挹注整體營運。