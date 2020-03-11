看屋人潮減少20% 下半年房市將反彈

武漢肺炎疫情對 2020 年房市影響，將帶來推案延遲。業者表示，目前新建案來人量雖平均減少 20%，但多數 329 檔期多數新案，可能稍延後推案進度，若疫情控制得宜，境外資金陸續回流台灣，帶來人口紅利，估計買氣遞延第二、第三季，預期下半年房市仍有機會彈升。

根據住展雜誌統計，今年北台灣 329 檔期新成屋、預售屋推案預估約 1606.35 億元，不僅比去年同期減少 600 多億元、年減幅約 27.6％，更創下 8 年來新低。以案量來看，新北市 600 億元最多、台北市近 500 億元次之，桃園、新竹分別約 300 億元、163 億元、基隆及宜蘭地區則有 21 億元、39 億元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年房市 329 檔期建商推案狀況，已從看好台商回流的「積極」轉為「觀望」，延後推出的建案不少。目前線上建案的來客與成交量都有受到拖累跡象，預估 2020 年上半年推案仍將以去年推案的餘屋去化為主，新推案量欲大不易。

科達機構董事長賴建程表示，北台灣新建案多屬大型重劃區預售推案為主力，規劃 2~3 年內完工，加上低利率環境，對於首購、首換型等自住客市場較不受影響，長期而言衝擊不大，因此，觀察新北市大品牌建商、房地產業者仍按照規劃進度走，如板橋江翠、新店央北、新莊塭仔圳等主力重劃區 329 檔期多數仍如期推案，接待中心也陸續完成。

至於 329 檔期的交易價量狀況，陳傑鳴指出，近年房市從底部復甦，目前買盤仍以「剛性需求」為主，不像當年 SARS 期間的房市投機、投資性買盤，因此即使 329 檔期新屋預售市場的看屋人數會因疫情而減少，但 Q1 本來就是房市交易淡季，只要疫情不致延續到下半年，台灣房市受影響程度將相當有限，價格也不致出現崩盤式的下跌。預估這波疫情過後，台灣房市有機會延續疫情爆發前走勢，呈現「價量持續微增」的狀況。