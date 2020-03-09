女力抬頭 北市女性購屋年增5.6%居六都之冠

根據統計，相較於六都購屋族男多於女，台北市則是六都中唯一「女大於男」的直轄市。中信房屋分析，女性收入近年持續增加，2019 年台北市在 20~70 歲的購屋者中男性有 7271 件、女性有 7435 件，在購屋性別年增率上，女性年增 5.6%、男性年增 1.8%。讓向來被稱為天龍國的台北市，未來可能得改稱「天鳳國」。

中信房屋研展室副理張漢超認為，北市女性人口約是男性人口的 1.08 倍，為六都中最高，具專業且有一定位階的都會女性在北市也較多，因此造就了北市女性購屋崛起的現象。

去年國內房市回溫，建物買賣移轉也站上了 30 萬棟關卡，聯徵中心的購屋貸款資料也同步驗證這波熱度。桃園、台中和高雄的購屋貸款新增最多，顯示這三區域的民眾去年買房最為積極。統計顯示除了台北之外，六都中另 2 個女性成長高於男性的分別為桃園及台南，桃園女性購屋年增 20.8% 高於男性的 16.9%，台南女性購屋年增 5.8%，高於男性的 2.9%。

張漢超表示，在成長幅度方面，女性購屋成長比例大於男性的區域有北市、桃園與台南，其中北市實際購屋申貸件數甚至高過男性。以近幾年內政部數據來觀察，國內女性人口自 2013 年起即高於男性，再加上女性對買房的期待也較男性為高，因此造就女性購屋比例相對提升。

由貸款條件的方向來思考，女性的申貸條件並不比男性來的差，尤其是醫師、律師、會計師、軍公教等專業人員，師字級與主管職位的女性，其經濟條穩定性也較高，因此更具申貸優勢。另外夫妻共同購屋也有不少會選擇將房屋登記在妻子名下，並以妻子做為申貸人，這也是促使女性購屋量成長的因素之一。