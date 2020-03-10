日股賣壓沉重！週二早盤一度跌破19000點

東京股市在週二 (10 日) 上午開盤後立即出現沉重賣壓，股價持續大幅下挫。日經 225 指數一度大跌超過 800 點，在盤中跌破 19000 點，出現 2018 年 12 月以來，約 1 年又 3 個月新低。由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情引發全球不安，加上週一原油價格出現重挫以及美股崩盤啟動融斷機制，也導致投資人持續避險。

日經 225 走勢日線圖 (圖片來源：Google)

另外，日圓也持續走高。週二 (10 日) 的東京外匯市場，日圓行情約落在 1 美元兌換 103 日圓水準。以出口導向為主的日本企業，未來發展也更加令人擔憂。

JPX 日經 400 指數、東證股價指數 (TOPIX) 在週二 (10 日) 亦出現持續性的大幅滑落。

美國道瓊指數在週一 (9 日) 開盤後隨即開低超過 800 點，跌幅迅速擴大至 1800 點後，融斷機制首度啟動。在暫停交易 15 分鐘後，跌幅持續拉大逾 2000 點。最後收在 23851.02 點，跌 2013.76 點或 7.79%。三大指數大跌 7%，費半更重挫逾 8%。市場出現 2008 年金融海嘯以來最差表現。

WTI 原油出現 2016 年 2 月以來最低價格，降幅達到 24%。也創下 1991 年 1 月波灣戰爭期間之後，相隔約 29 年的最大單日跌幅。

義大利的武漢肺炎確診及死亡人數持續擴大，總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 在 10 日宣布全境實施封城，並維持到 4 月 3 日為止。而這些壞消息也都給投資人帶來不安。