〈台股盤前〉美股上演大屠殺 今日恐持續下挫

武漢肺炎在各國蔓延、國際油價也崩跌，美股周一上演大屠殺，四大指數均暴跌逾 7%，台股昨日帶量重挫逾 300 點，接連失守「萬一」、年線大關，在疫情未見有效控制下，加上歐美股全數倒地，今 (10) 日恐持續下探。

WHO 周一表示，武漢肺炎在全球迅速蔓延，從亞洲、歐洲、中東到美國部分地區，全球大流行的威脅正在加劇，另外，OPEC 也因與俄羅斯減產協議未談妥，導致原油昨日收黑 24%，創 1991 年來最大跌幅。

美股周一迎來黑色星期一，恐慌指數 VIX 飆破 30%，開盤 15 分鐘就因標普跌破 7%、道瓊跌逾 1800 點，觸及首波熔斷機制，一度暫停交易 15 分鐘，盤中跌幅雖有收斂，但終場仍難逃恐慌性賣壓，三大指數暴跌逾 7% 作收，費半更重挫逾 8%，創 2008 年金融海嘯最糟表現，最長牛市瀕臨終結。

另外，美債長短天期殖利率也史無前例全數跌破 1%，全球股災蔓延，亞股一片慘跌，德國、法國、義大利、英國股市也全落熊市，顯現疫情擴散正衝擊全球經濟，更引發經濟衰退疑慮。

整體而言，全球持續受疫情干擾，台股也難逃下跌態勢，且外資昨日大賣 545 億元，創史上第三高，台幣也帶量走貶，顯現外資匯出力道正轉強，短線上投資人仍需謹慎。