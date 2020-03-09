台股重挫344點「萬一」失守 證交所喊話：台股兩優勢投資人勿慌

武漢肺炎疫情全球延燒，台股今 (9) 日雖有政府基金進場穩盤，但仍不敵恐慌性賣壓，終場重挫 344 點終場收在 10977.64 點，「萬一」整數關卡失守。證交所強調，台股基本面好，殖利率高，預估在逐筆交易與盤中零股交易上路後，可望吸引更多資金買盤進場，呼籲投資人要有信心。

肺炎疫情全球確診病例持續攀升，重創投資市場信心，台股今日帶量下殺重挫 344 點，跌幅創鼠年開紅盤以來第二大，在恐慌拋售潮與政府基金進場穩盤下，成交量放大至 2317 億元。

今天主要亞股也慘遭資金大幅提款，包括中國、香港、日本、韓國等主要亞股幾乎全盤皆墨，日股跌幅高達 5%、韓國股市也重挫逾 4%，台股則跌 3%。

據證交所統計，我上市公司營收已連兩年超過 32 兆元大關，去年全體上市櫃公司共發放 1.5 兆元股利，其中現金股息就多達 1.44 兆元，已連續五年發放超過 1 兆元現金股息。

證交所認為，國際股市重挫主要是受武漢肺炎疫情迅速蔓延所致，但所幸我國防疫政策正確迅速，控制疫情能力優於其他國家，台股表現相對較其他亞股抗跌，儘管今天仍下跌 3%，但指數仍有有基本面支撐。

證交所指出，目前各產業受疫情、停工等需求影響疲弱，但台灣有台商回流、轉單效應可望助益台股基本面，其中台商資金回流政策貸款已突破 2000 億元，主力產業半導體產業今年 2 月累計營收因客戶需求回穩，仍較去年同期有所成長。

證交所強調，未來若疫情趨緩，預期我國各產業應能較其他國家儘速恢復產能，提振營業收入，加上台商回流及轉單效應，可望能吸引更多資金投入我國股市，推升經濟成長動能成長。