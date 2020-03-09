台股暴跌失守萬一大關 金管會緊急提出三點信心喊話

台股今 (9) 日暴跌 344.17 點，跌幅 3.04%，一舉跌破年線、「萬一」大關，收在 10,977.64 點，面對台股重挫，金管會也出面提出三點信心喊話，包括台股爆量大跌，但只有 20 餘檔跌停，顯示有眾多投資人低接才爆量，要投資人不必恐慌，對市場具信心。

金管會表示，首先，台股今天大跌，主要事因武漢肺炎疫情在全球蔓延，及原油價格下跌影響，國際主要股市普遍下跌，台股跌幅相對亞洲主要市場為小。另外台股今天成交量達 2310 億元，比起今 (2020) 年 2 月份日均成交量約 1460 億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

第二點是台股基本面穩健並具高殖利率優勢，金管會強調，各國股市短期雖因肺炎疫情影響而受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年 2 月底本益比約 18.46 倍，現金殖利率達 3.90%，若加計股票股利為 4.06%。在各國及美國聯準會啓動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

同時，台股整體表現相對抗跌，今日截至收盤，台股加權股價指數下跌 3.04%，同時段跌幅小於日本的 - 6.08%、韓國的 - 4.24%、新加坡的 - 4.57%、香港的 - 3.82% 等亞洲其他主要市場，台股整體表現相對抗跌。且今天大盤重挫約 344 點，各類股雖呈現下跌，惟僅約有 20 餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤。

第三點是金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，金管會表示，將持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響，及相關資訊的及時揭露。由於台灣目前防疫工作持續高規格佈署，使疫情仍在可控範圍，且臺商回流及轉單效應亦有助於台股基本面，金管會呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形，倘股市發生非理性下跌情事，金管會會於必要時將採取相關穩定措施。