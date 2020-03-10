〈台股盤中〉股災恐慌情緒略緩僅跌百點 防疫概念反成重災區

早盤美股期指電子盤反彈均超過 2% 的帶動，以及台幣強升 1 角的帶動下，台股加權指數今 (10) 日僅以下跌 70 點開出，緩解恐慌情緒，不過，盤中隨著主要亞股賣壓出籠，一度擴大跌勢，最多跌近 150 點，預估成交值達 2100 億元，其中，日前表現最強勢的防疫概念股反而成為殺盤重災區。

法人提醒，台股已帶量破年線，在武漢肺炎疫情尚未緩解前，上檔壓力重，投資人應謹慎應對。

台幣今日開盤不到半小時衝高至 29.99 元，升值 1.4 角，升幅逾 0.3%，成為大盤相對歐美股市抗跌的功臣。

不過，50 大權值股仍是跌多漲少，維持紅盤上僅 10 檔左右，包括上海商銀、光寶科、國泰金、台達電、中華電、遠傳和新光金等；而研華大跌逾 4%，亞泥、中租 - KY 和日月光投控跌 3% 左右，和泰車、台塑化、台灣高鐵跌逾 2%，國巨、南亞科、華南金、兆豐金、中信金、遠東新、中壽、永豐金和寶成等均跌逾 1.5%。

從細族群來看，日前具防疫概念的強勢股反而成為殺盤重心，其中，原料藥族群成為重災區，神隆和中化生見跌停板，台耀和展旺跌逾 8%，生泰、旭富和生展均跌逾 7%。

有疫苗題材的生技股也未能倖免，亞諾法逼近跌停，全宇生技 - KY 和瑞基跌超過 7%，達邦蛋白和訊聯跌近半根停板。

口罩概念股中，恆大、新麗和康那香重挫超過 8%，南六跌逾 7%；清潔用品廠商同樣走弱，毛寶跌停，美吾華和花仙子均跌超過半根停板。

盤面上僅個股零星表現，廣豐漲停，光罩也一度漲停，銘鈺、東森和系統電漲逾半根停板，保瑞、金像電、茂矽漲逾 4%，奇鋐和泰碩漲逾 3%。

須留意的是，權值王台積電陷入 300 元保衛戰，法人提醒，美國政府原定 2 月底召開的內閣層級會議改期至 3 月 11 日，傳將進一步對華為加大施壓力道，需關注美國相關政策細節出爐後對台積電的影響。

而在過去二日國際原油報價重挫 40% 下，台塑四寶恐首當其衝，法人提醒，今年疫情衝擊加上油價爆跌，令市場預期四寶配息率將下降，不排除成為下一波法人大砍部位的標的，盤中台塑跌逾 1%、南亞穩守盤上，台塑化續跌近 2%，台化跌逾 0.5%。

就技術面來看，法人說明，台股在上周反彈半年線失敗後，去年 11 月至 2 月以來形成的頭尖頂形態更為明顯，上檔壓力重重、中空格局形成。