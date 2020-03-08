〈女力崛起理財〉五大無腦刷神卡一張表比較 網購追劇多元促刷搶客

3 月 8 日國際婦女節，近年在網購平台的推動之下，已成為農曆年後的第一波電商購物節，女王節、女神節、女人節等各種女力至上的名稱都有，加上今 (2020) 年又因為武漢肺炎疫情使得民眾減少外出，也讓各信用卡卯力推出促刷活動搶客，《鉅亨網》整理五大無腦刷的神卡，分別為玉山 Pi 拍錢包信用卡、聯邦賴點卡、富邦Ｊ卡、富邦 momo 卡、中國信託 LINE Pay 卡，除了網購，還有不少追劇平台、外送平台的好康回饋，都是瞄準寵愛女性的優惠。

玉山 Pi 拍錢包信用卡

玉山 Pi 拍錢包信用卡。(鉅亨網資料照)

目前市場上「神卡」級玉山 Pi 拍錢包信用卡，原本提供一般消費 2.5% P 幣回饋、綁定 Pi 拍錢包 APP 掃碼購物 3.5%、指定通路掃碼 4.5% 回饋，不過，從 3 月起，國內一般消費回饋率降至 2%，雖然一般消費回饋率下滑，但轉而提高國外消費至 3%。而 APP 的掃碼消費也加碼至 4%。

而指定通路部分，PChome 線上購物、PChome 24h 購物、PChome 書店、PChome 旅遊、台灣大車隊、有無外送、86 小舖、比比昂代標代購等，加碼再送 1% 回饋，最高可享有 5% P 幣的高額回饋，等於食衣住行育樂皆享「剁手返利」。

Pi 拍錢包自上線以來，目前已累積超過 80 萬會員，玉山 Pi 拍錢包信用卡目前使用族群以上班族為大宗，30-39 歲居冠，其次則依序為 40-49 歲及 20-29 歲，推析上班族愛用主因，回饋點數如同現金可無損抵用，小額累積運用成為日常生活中的小確幸。

且積極整合多元通路資源，P 幣流通通路超過 18 萬個店點，可無上限輕鬆應用，停車繳費服務覆蓋率高達 99%，還囊括四大超商、網購平台、計程車隊、餐飲商家、生活繳費等使用場景，並於本月新增全國電子、傑昇通信、喜樂時代影城、順發 3C、美麗華百樂園、ATT 集團 (即將上線) 等新通路，持續提供消費者便利的支付環境，但須特別留意的是，使用 Pi 拍錢包 APP 綁卡在 7-11 消費是沒有任何回饋哦！

聯邦賴點卡

聯邦賴點卡。(鉅亨網資料照)

聯邦賴點卡推出後，在 PTT 熱評不斷，在綁定 LINE Pay 之後，基礎的回饋是國內一般消費 2% LINE POINTS、國外消費 3% LINE POINTS，且都是回饋無上限。

為了強化這一張卡的戰力，以聯邦賴點卡綁定 LINE Pay，在 85 度 C、台灣大車隊、家樂福、momo 購物網，滿額享最高享 LINE POINTS 7% 回饋。

再加碼「點 10 成金」活動，每月 10 日以聯邦賴點卡網購、餐飲，就享 10% 回饋，每月上限 200 元，不過，這 10% 是包含原始回饋，所以例如 3/10 去餐廳吃飯，先享有基礎的 2% LINE POINTS 回饋，再加碼的 8% 則是採用刷卡金方式回饋到信用卡帳單上，需於 2020/5/31 前抵扣完。

不過值得留意的是，以餐飲來說，如果是百貨公司內的餐廳或美食街的話，需注意一下發票如果是開自家店的名稱那就可享有「點 10 成金」優惠，如果是開百貨公司名稱，那就是屬於被排除的項目。

另外，因為武漢肺炎疫情嚴峻，聯邦賴點卡有個獨家挺醫護人員的專案，即日起至 2020/6/30 止，只要是醫護人員，每月任刷一筆不限金額的消費，並登錄上傳「有效醫護人員證照」，就可以享每人每月獲得 LINE POINTS 300 點，每卡最高回饋 LINE POINTS 900 點。

富邦Ｊ卡

富邦Ｊ卡。（鉅亨網資料照）

富邦Ｊ卡的一般消費雖然沒有上述兩張卡高，只有 1% 現金或 LINE POINTS 回饋無上限，但是日韓消費卻達 3.3%，如果因為現在疫情蔓延而不敢赴日韓旅遊也沒關係，富邦Ｊ卡看準各位姐姐妹妹愛宅在家裡追劇、購物的心情，推出 8 大影音平台（myVideo、MyMusic、Netflix、愛奇藝、CATCHPLAY+、KKTV、KKBOX、Spotify）、3 大有線電視（台灣大寬頻、凱擘大寬頻、台灣寬頻有線電視）刷 J 卡，不限金額最高享 9% 回饋無上限，讓民眾可以熱門電影、影集、戲劇、有線電視百台頻道看到飽，各類音樂聽到嗨。

防疫在家，在日本、韓國地區的電商平台，或以日幣、韓元結帳的網站購物消費；若是不想煮飯，透過 3 大外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）叫外賣，5 月底前刷 J 卡也享不限金額 5% 回饋無上限。

如果宅太久想出門照樣有好康，4/15 前於國內 10 大連鎖藥局、5/31 前於全台屈臣氏、康是美，採購刷 J 卡單筆滿額最高享 5% 回饋。5/31 前到家樂福、愛買、大潤發、頂好 4 大量販超市及全台百貨公司消費，刷 J 卡單筆滿額最高享 3% 回饋。

Ｊ卡還有個「深夜 J 客」活動，3/31 前每一天的 22:00pm~6:00am 深夜，到指定便利商店消費，一口氣享有 5% 高利回饋；夜間的國內一般消費 (不含網購 / 保費) 也有 3% 回饋，為夜貓族或夜歸人省荷包。

此外，在無腦刷大量花錢後，富邦Ｊ卡也替卡友的繳款「喘口氣」，推出「信用卡消費分期優惠」，只要在 2020/3/10-5/31 申辦單筆分期、帳單分期，就享有前 3 期利息 5 折的優惠，讓你消費、繳款都可以更彈性無憂。

富邦 momo 卡

富邦 momo 卡。(鉅亨網資料照)

富邦 momo 卡更是所有愛買女性的超級神卡，基本回饋是一般消費 1%、海外消費 3%、momo 通路消費 5%，且都是無上限；週六就是剁手族的購物日，每週六刷 3000 元可以拿 300 momo 幣，等於 10% 回饋率，精選品牌最高 10% 回饋無上限，等於最高就有 20% 高利回饋。而 momo 超市登記最高有 15% 回饋。

此外還搭上疫情經濟，雖然海外旅遊下降，但看準國內旅遊、訂房率上升，富邦 momo 卡就與訂房網合作，只要在 Agoda 訂房，就享 9 折優惠；也與外送平台 foodpanda 合作，刷卡最高打 5 折。

中國信託 LINE Pay 卡

中國信託 LINE Pay 卡。(鉅亨網資料照)

中國信託 LINE Pay 卡，從上市的 3%，到現在一般消費雖然只剩下 1% LINE Poinst 回饋，但取而代之的是多樣的特店回饋，綁定 LINE Pay 線上支付或條碼支付，在 7-ELEVEN 買大杯美式 / 拿鐵，杯杯享 7 點，在手搖飲店大苑子、或是三商餐飲集團消費滿 188 元都享 5% 回饋，而姊姊妹妹最愛的美妝保養也沒放過，只要在雅詩蘭黛 / MAC/Bobbi Brown / 品木宣言 / 倩碧官網網站刷中國信託 LINE Pay 卡，就有 6% 高回饋。

中國信託 LINE Pay 卡也有防疫特別加碼，一樣寵愛婆婆媽媽，當不煮飯叫美食外賣時，在 foodpanda 輸入【PSLPCARE】，單筆滿新臺幣 100 元就享 75 折優惠，至 2020/3/24 止，限量 1 萬組序號，而且可重複使用，每人限用 5 次。

而在年底前，foodpanda 的新戶，輸入指定代碼，刷中國信託 LINE Pay 卡叫餐最高 5 折，舊戶則筆筆消費 95 折。

愛網購或追劇的女性朋友，刷中國信託 LINE Pay 卡也有福了，透過 shopback 平台購買生活市集、GOMAJI、家樂福、NIKE、CHARLES&KEITH、誠品網路書局、KKday、KLOOK 等，最高 5.8% 回饋；追劇訂購 LINE TV 則有 8% 回饋。

出門購物的話，屈臣氏單筆消費滿 988 元，週日享 LINE POINTS 13%，週一享 88 折；小北百貨每週四滿 488 元享 LINE POINTS 50 點。