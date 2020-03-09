中壽廣徵跨界青年招募10位MA 挑戰百萬年薪

中國人壽 (2823-TW) 今 (9) 日宣布，啟動儲備幹部 (MA) 招募，由於網際網路和資訊技術的發展，促使經濟發展全球化，邁入以消費者需求為驅動力的新經濟時代，隨著這波浪潮延燒，跨界人才成為金融壽險業的當紅炸子雞，中壽廣徵跨界人才，希望招募 10 位 MA，給予 MA 具競爭力的起薪，並有機會挑戰百萬年薪。

中國人壽表示，深知大數據、人工智慧、演算法是新經濟時代重要立基，因此廣徵跨界人才，藉由跨領域專業帶來多元思維，總經理黃淑芬表示，壽險業本身就是集多領域跨界大成的產業，有賴各部門的協同運作、縝密結合，創造出更優質的客戶體驗與有溫度的服務，中壽鼓勵青年學子擁有一顆開放的學習心，不要讓既有的框架限制了視野及能力。

黃淑芬表示，「好人才求職當然選好公司」，中壽 MA 二年培訓期將依適性規劃至不同專業領域間輪調，安排高階主管擔任一對一導師，在工作引導及經驗傳承雙向交流下，加速了解壽險業經營特性，拓展宏觀視野。中壽招募 MA 條件，包括：國內外研究所畢業不限科系、英文書寫及口語表達流利，還要具備高抗壓性、能融入團隊、創新邏輯思維且自我期許高等特質，報名收件至 3 月 31 日截止，預計 5 月通知錄取結果。

中壽近年來推動高價值商品策略成功，去年經營績效創下歷史新高，自結稅後純益達 135.98 億元，較去年同期成長 34%，每股稅後純益為 3.2 元，總資產一舉突破 2 兆元，年成長 17%，淨值亦較前年底成長 95%，表現亮眼，資本適足率亦超過 300% 以上，皆遠高於法定要求。