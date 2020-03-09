瑞儀2月營收月減5成 3月復工率達9成營運拚回穩

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，今 (9) 日公布 2 月合併營收達 17.21 億元，月減 50.58%、年減 56.57%，跌破 20 億元，創 2013 年以來單月新低，瑞儀表示，中國廠區復工率已達 9 成，3 月可望回穩。瑞儀今年前 2 個月合併營收達 52.03 億元，年減 45.62%。

瑞儀表示，第 1 季是傳統淡季，今年加上疫情衝擊，出貨量、營收均大幅下滑，2 月中國蘇州、廣州、南京廠雖陸續復工，但員工仍需配合當地政府指示自主管理，導致復工率偏低，隨著自主管理時程結束，中國廠區復工率已達 9 成以上。

法人認為，瑞儀 2 月受復工率偏低影響，出貨、營收月減幅高達 5 成以上，展望 3 月，隨著員工、物流陸續恢復，3 月營收可望回到 1 月水準，估重回 30 億元，月增 1 倍以上，但整體第 1 季季減幅度恐擴大，達 4 成以上。

瑞儀統計 2 月背光產品出貨狀況，行動裝置出貨 157.7 萬件、月減 68.4%，IT 產品為 144.7 萬件，月減 44.4%，TV 部分則減少至 3000 件，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量為 11.3 萬件，月減 47.1%，總計背光板出貨量達 314 萬件，月減 59.8%。