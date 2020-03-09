減產協商破裂增產在即 油價亞洲盤崩逾20%

OPEC 與俄羅斯減產談判破裂，再加上沙烏地阿拉伯表示將調降原油出口價，並增產，導致週一 (9 日) 原油亞洲盤報價崩跌 21%，最高一度重挫約 30%，油價創 1991 年美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅。

資料來源: investing.com,WTI 油價大跌 21%

資料來源: investing.com, 布蘭特油價大跌 22%

在 OPEC 與俄羅斯減產談判破裂後，沙烏地阿拉伯計劃在下個月增加石油產量。

能源對冲基金 Again Capital 創辦人 John Kilduff 表示，沙烏地阿拉伯是目前成本最低的原油生產國，其意外的增產舉動將對其他原油生產商，特別是開採美國頁岩油的美國企業，將面臨嚴峻挑戰。

石油報價在亞洲時段一開盤便遭市場大量拋售，休斯頓能源諮詢公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示 OPEC 及盟友為了爭奪市占率居然打起價格戰，這讓市場大吃一驚。

路透報導指出，沙烏地阿拉伯計劃下月起將原油價格大幅調降銷售至亞洲、歐洲及美國出口的原油價格，並準備將其日產量提高至 1000 萬桶以上。沙烏地阿拉伯目前日產量為 970 萬桶，但其日產量可提高升至 1250 萬桶。

沙烏地阿拉伯並非首次使用「價格戰」，過去也曾用這招打擊過俄羅斯及美國頁岩油，使油價在 2016 年一度跌至每桶 27.1 美元。

高盛曾表示，如果 3 月 31 日前減產協議 (每日減產 210 萬桶) 未達成，OPEC 及產油國未來可任意提高產能，意味 4 月油價進一步跌至每桶 40 美元。假設產油國及俄羅斯下一季產量出現 2 倍以上大幅增長，即增加 90 萬桶，估計第 2 季油價跌至每桶 35 美元。