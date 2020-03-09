日本公布上季GDP修正值 大跌-7.1%

日本內閣府在週一 (9 日) 公布了 2019 年 Q4(10-12 月) 實質 GDP 修正值，季增率修正值報 -1.8，季增年率報 -7.1%，低於初值的季增率 -1.6%、季增年率 -6.3%。

日本 2019 年 Q4 GDP 修正值 (圖片來源：日本內閣府)

而民間預測中位數則為季減 1.7%，季減年率 6.6%。都介於日本內閣府所公布的初值與修正值之間。

另外在修正後的名義 GDP 為季減 1.5%，原本初值報季減 1.2%。而修正後的季減年率為 5.8%，原本初值報季減年率 4.9%。

從實質 GDP 各個需要項目的修正值來看，個人消費為季減 2.8%(初值報季減 2.9%)，住宅投資為季減 2.5%(初值報季減 2.7%)，設備投資為季減 4.6%(初值報季減 3.7%)，公共投資為季增 0.7%(初值報季增 1.1%)。另外民間庫存的貢獻度為正的 0.0%(初值報正的 0.1%)。

內需對實質 GDP 的貢獻度為負的 2.3%(初值報負的 2.1%)，在出口減掉進口後的外需貢獻度為正的 0.5%(初值同樣報正的 0.5%)。

GDP 平減指數較去前同期增加 1.2%(初值報年增 1.3%)。

日本 2019 年 Q4(10-12 月) 受全球經濟趨緩拖累，還有消費稅的增稅影響，在日本財務省於 3 月 2 日所公布的法人企業統計數據中，全產業 (不包含金融、保險) 的設備投資額較去年同期減少 3.5%，出現 2016 年 Q3(7-9 月) 以來的首度負成長。而長久以來帶動設備投資成長的非製造業，也同樣出現近 13 季以來的負成長。