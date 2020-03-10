〈觀察〉美中貿易戰與肺炎接連衝擊 對工具機業不全然是黑天鵝？

歷經過去一年的景氣修正，在美中達成第一階段貿易協議下，加上市場庫存明顯去化，工具機業原先預期今年將迎來景氣回溫，但還未在美中貿易戰暫歇之下嚐到甜頭，卻先領受肺炎黑天鵝飛來的苦果；不過，儘管黑天鵝接連出現，但對工具機產業而言未必全是利空。

工具機產業歷經景氣修正，去年營運紛紛落底，農曆春節前各業者普遍感受到需求復甦，市場信心回穩，業者原先預期，今年產業景氣將迎來復甦，企業資本支出與投資，可望在農曆春節後啟動，客戶訂單也將回籠。

不過，農曆春節期間，武漢肺炎疫情擴大，中國官方要求生產端工廠延後復工，交通也同步受限，各廠復工速度緩慢，最快第 2 季才可望回歸正常水準，隨著肺炎疫情持續延燒，業者憂心，此舉恐不利廠商投資步調，為產業復甦增添更多不確定性。

不過，由於下游存貨已明顯減少，業者仍看好，庫存回補及遞延需求將自第 2 季啟動，自動化零組件急單需求也將浮現，也就是說，工具機產業受肺炎疫情的影響，可能不如疫情剛爆發時的預期悲觀。

從另一個角度來看，不論是美中貿易戰或武漢肺炎，市場均飽受不確定因素所苦，美中貿易戰導致企業中國生產計畫遭遇瓶頸，而新冠病毒襲擊，更使廠商的中國製造能量歸零，動彈不得；分散生產基地、走向智慧及自動化製造，成為兩大黑天鵝接連襲擊後，產業所做出的改變。

先前受美中貿易戰影響，已有許多企業逐步轉往東南亞、或回流台灣建廠，此次肺炎疫情，勢必更加速企業建置第二生產基地的腳步，擺脫過去過於依賴中國製造的營運策略，分散風險。

另一方面，肺炎疫情爆發後，除交通運輸受限，人力短缺也成企業復工時最大困境，業者只能等待人員返工率緩慢攀升；至於業界近來紛紛搶進佈局的越南市場，也同樣面臨缺工、土地與人力成本上漲等問題。

有了肺炎疫情使工廠全面停擺的慘痛經驗，加上工業自動化長期趨勢不變，待疫情告一段落後，可望加速企業導入智慧製造或工業自動化的腳步。

不論是企業為分散風險，啟動中國外其他地區建廠佈局，或為避免因人力短缺等因素，使產線運作停擺，而逐步走向工業自動化與智慧製造，都將推進工具機產業成長動能；即便市場遭遇黑天鵝襲擊，但產業為因應變局而生的需求，可望為工具機產業挹注新一波營運活水。