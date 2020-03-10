【馮冠華專欄】風高浪急 宜守不宜攻

3 月 10 日推介 - 丘鈦 （1478）

1）上日港股市況總結：受疫情和油價大跌影響，恆指週一重挫，指數以 25134 點開出，大跌 1013 點，午後跌幅更有所擴大，最多曾下跌近 1200 點，低見 24948 點；最終以 25040 點收盤，下跌 1106 點。成交金額按日上升約 42% 至 1696 億。港股通南向維持淨流入，金額大升至港幣 78 億。滬深股通北向維持淨流出，金額急升至約人民幣 143 億。50 隻藍籌全部下跌。



做空方面，比率再升至近月新高的 17.5%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證下移至 26100-26149，牛證則下移至 24900-24949。恆指夜期報 24786 點，下跌 64 點，低水 254 點。港股 ADR 下跌 306 點，相當於恆指 24733 點。

簡評：若説武漢肺炎是天災，那麼沙特阿拉伯啟動的石油價格戰和增產威脅則必是人禍。天災加上人禍之下，區內的日本、澳洲、泰國、印尼及菲律賓等股市下跌 5-9%；相比之下，中港股市的 3-4% 跌幅，表現已不算很差了。疫情在過去幾天，依舊是在中國境內好轉而境外變差，所以昨天全球股市的下跌，主因是油價的崩盤了。



由於許多美國人受僱於石油相關行業，沙特的價格戰，美企收入暴跌將是無可避免，亦令高槓杆高負債的石油和天然氣公司陷入窘境，頁岩氣行業在低油價下更沒有生存空間，能源債卷違約風險也增加，這亦解釋道指期貨昨天的急跌。

在疫情肆虐下，石油出口國組織提出的減產以穩價格，理論上是可保障自身經濟利益，但以俄羅斯為首的 OPEC+ 卻並不妥協，綜合市場評論和筆者的猜測，原因可能是 ：

1）打擊美國頁岩氣企業，減低對石油需求威脅；

2）曲線報復美國多年來對俄企的制裁；

3）間接令石油出口國組織（OPEC) 名存實亡；

4）搶回市佔率；

5）政治考慮，不妥協勢令美股大跌，川普連任亦增變數；

6）作為打擊美元及美帝霸權的第一步。（北韓最近的導彈發射，應不是無的放矢）

沙特是美國的盟友，發起的價格戰，估計是與俄羅斯對抗，多於打擊美國頁岩氣企業。若俄羅斯選擇中短期放棄經濟利益，來達成以上列出的目標，那麼昨天環球股市的大跌，只是惡夢的第一波。



由於美國將會是價格戰的受害者，筆者估計川普不會坐視不理，這亦是筆者暫時並未完全轉向看淡的原因。重返談判桌是關鍵，靜待美帝把戲吧！至於疫情雖然仍然嚴峻，但相比石油價格戰的威脅，已變得何足掛齒了。

舜宇（2382）和 丘鈦（1478）二月份的出貨量均不俗，特別是在疫情的環境下。後者的股價，在昨午公佈業績後曾倒升，但最終也被拉下。主席公開指出，目前客戶需求大於交付能力，對 3、4 月訂單情況審慎樂觀，消息屬正面，也不改筆者對手機設備股在今年看好的預測。



相反，兩者汽車股吉利（175）和廣汽（2238）2 月銷量重挫，但汽車業是習近平點名支持行業，也不宜看得太差。筆者近日常說 A 股比其他股市安全，相信短期內仍會維持了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數再下挫，當中道指下跌 2014 點或 7.79%﹔標普和納指則分別下跌 7.6% 及 7.29%。十年期債息下行至 0.559%。美匯指數亦下跌至 95.07，紐約期油重挫至 30.31 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：舜宇光學科技（02382）公布 2 月主要產品出貨數據，手機鏡頭出貨量按年上升 48% 至 9649.4 萬件，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。另外，2 月車載鏡頭出貨量按年上升 14.8% 至 307.6 萬件，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展。手機攝像模組出貨量升 54.6% 至 4349.5 萬件，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。

丘鈦科技（01478）公布，2 月攝像頭模組銷量 1390.1 萬件，按年持平；其中，800 萬像素及以下攝像頭模組銷量 319.2 萬件，按年下跌 60.1%，至於 1000 萬像素及以上攝像頭模組銷量 1070.9 萬件，按年增長 81.8%，其中，3200 萬像素及以上攝像頭模組銷量 257.1 萬件，按年升 46.2%。另外，指紋識別模組產品銷量 366 萬件，按年升 16%。主席於投資者電話會議中表示，在武漢肺炎疫情下，料本月內工廠可完全復工，目前客戶需求大於交付能力，對 3、4 月訂單情況審慎樂觀。

吉利汽車（00175）宣布，2 月汽車銷量 2.11 萬部，按年減少約 75%，因新型冠狀病毒近期在中國爆發，以及今年春節假期較早，導致 2 月工作日減少。今年首兩個月總銷量為 13.3 萬部，按年減少約 45%，達至集團今年銷量目標 141 萬部之 9%。廣汽集團（02238）公布，2 月汽車銷量 1.93 萬輛，按年大跌 81.08%。今年首兩月，銷量 19.56 萬輛，按年下跌 37.3%。

新一期港股通調整名單于 3 月 9 日早上正式公佈，港股通本次一共調入 21 只，包括中國飛鶴（6186）、滔搏（6110）維達國際（3331）、愛康醫療（1789）心動公司（2400）、九興控股（1836）、中手游（302）、寶新金融（1282）、天工國際（826）、周生生（116）、四海國際（120）、雅生活服務（3319）、保利物業（6049）、JS 環球生活（1691）、新力控股集團（2103）、美東汽車（1268）、首長國際（697）、易居企業控股（2048）、維亞生物（1873）、鷹普精密（1286）及盛業資本（6069）。

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