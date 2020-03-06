半導體、醫療器材急單湧進 上銀2月營收月增17%

上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公告 2 月營收 12.18 億元，受惠半導體、醫療器材業急單挹注，帶動營收較上月攀揚，月增 17.19%，年減 18.87%；前 2 個月營收 22.57 億元，年減 28.77%。上銀看好，在急單持續挹注下，3 月營運有機會優於 2 月。

上銀中國蘇州廠已於 2 月 10 日復工，目前復工率已達 8 成水準，且復工後陸續接獲中國口罩與防護衣等醫療器材業急單，半導體、自動化相關需求也湧進。台灣廠開工以來，也有許多來自半導體、醫療器材業的急單挹注。

受惠急單挹注，帶動上銀 2 月營收攀揚，受惠半導體與醫療急單持續湧入，3 月營運表現有機會再優於 2 月。

上銀在義大利也有廠區，近來當地肺炎疫情快速升溫，不過，卓永財表示，義大利廠目前未受影響，但考量分散風險，另一座正在建置的新廠，近來已加速裝機速度，可望提早到 4 月完工投產，屆時舊廠與新廠將因應疫情發展，調配產能。日本廠目前則不受影響、正常生產。

法人指出，從全球傳動元件大廠 THK 在中國的表現來看，受到電子業需求復甦帶動，今年第 1 季訂單將較去年第 4 季成長，隨著下游存貨減少，遞延需求將從第 2 季開始啟動，上銀第 2 季營運表現可望優於預期。