朱士廷看台股高點12300點 劉宗聖喊台股有三好、外資不會跑

外資週五 (6 日) 一口氣賣超台股逾 288 億元，投資人莫不膽戰心驚，永豐金 (2890-TW) 總經理朱士廷表示，武漢肺炎疫情衝擊民間消費，產業供應鏈復工程度不一，不過因為立法院已三讀通過 600 億元防疫紓困特别預算，可望抵消部分衝擊，永豐金預估台股高點還是上看 12300 點。而元大投信董事長劉宗聖也認為，外資約 99% 的本都在台灣，且台股有三好，外資不會跑。

朱士廷表示，永豐金內部預估，中國第一季經濟成長率將下滑至 4.5%，全年經濟成長下修 0.5% 至 5.3%。台灣方面，主計總處將 2020 年成長預估下修 0.35%，由 2.72% 下修至 2.37%，由於立法院已三讀通過 600 億元防疫紓困特别預算，可望抵消部分衝擊，永豐金預估全年將由 2.52% 變成 2.23%，等於下修 0.29%。

武漢肺炎疫情由中國境內迅速向中國境外擴散，目前已全球蔓延，美國疾管署 (CDC) 在 2/25 警告美國可能會有社區感染風險，使得道瓊指數在 2 月最後一週暴跌 3583 點、跌幅 12.3%，創歴史最低，美債 10 年期殖利率也頻創壓史最低，金價勁揚至 7 年高點 1680。目前疫情仍處於不確定發展當中，恐慌程度未減，持股信心也受影響。

但朱士廷表示，從基本面來看，S&P500 指數在 3000 點以下，PE 回到 16.6 倍為合理價位，資金面預期 Fed 上半年可望降息 3 碼，使資金寬鬆提供利多。台股方面，11000 點相對應殖利率 4%，在今年全球 5G 建設涵益廣泛，需求只是暫時遞延下，永豐金認為 10500-11000 點是合理價位，預期在此區間可獲得強力支撐，高點仍上看 12300 點。

元大投信董事長劉宗聖也認為，目前台股有三好，包括台股國家競爭力好、產業競爭力也好、台股殖利率更好，值得投資人逢低布局。

劉宗聖表示，台股不僅體質好，加上去年受美中貿易戰影響，台商紛紛回台，供應鏈早就開始進行調整，此次武漢肺炎疫情雖難免影響產業，但也使企業更認清並確立回台投資的優勢，創造出的價值是台股國際競爭力、產業競爭力的提高。

劉宗聖進一步指出，台灣加權股價指數現金殖利率過去平均 4.23%，殖利率居亞洲之冠，外資持有台股比率四成，持股市值有 16 兆元，雖然今年以來外資賣超台股超過 2200 億元，但相對於市值，才賣 1% 多，外資還有很大的「本」在台股，等於約 99% 的「本」沒跑，外資離開台股能去哪裡，亞洲沒有比台股更高股息、疫情更輕的市場，以外資邏輯留在台灣才安全，現在賣超不是看壞台股，而是重新檢視選股配置，所以投資人不用恐慌。