〈崇友展望〉智能電梯搶豪宅商機 估2022下半年貢獻營收

崇友 (4506-TW) 布局電梯智慧物聯網商機，今 (21) 日旗下品牌堅尼西斯發表智能電梯，總經理游本立表示，智能電梯結合 3 大 AI 技術，以豪宅建案居多，預計 2022 年下半年開始貢獻營收，目標明年堅尼西斯營收比重，從今年的 10% 提升至 20%。

游本立指出，旗下品牌堅尼西斯目前可分成 2 套系統，其中一套是去年 11 月推出的物聯網電梯，將電梯導入連網技術，並推出雲端監控系統，約推出近 160 台。

另一套就是新推出的智能電梯，包含結合 AI 人臉辨識，可偵測使用者需要抵達的樓層；群眾密度感知系統，可感應電梯口的人潮，並加派電梯數；雲端電梯監控系統，系統第一時間掌握電梯故障情況，即時調配維修保養人員。

展望後市，游本立表示，物聯網電梯已推出近 160 台，智能電梯則有建案洽談中，並鎖定高階豪宅市場，預計明年上半年可獲訂單，不過從客戶下單到安裝電梯，至少需 2 年半時間，估智能電梯 2022 年下半年開始貢獻營收，目標堅尼西斯明年營收成長 1 成。

鄭宏謀副總表示，堅尼西斯的物聯網電梯，基本售價約 300-320 萬元，若再加裝智能系統相關設備，第一個樓層 9 萬元，每多一層再多 4.5 萬元。