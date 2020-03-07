FED無預警降息、鴻海二絕三窮、5G資費戰開打 本周大事回顧

武漢肺炎持續在全球蔓延，FED(美國聯準會) 周二無預警降息兩碼，引發市場疑慮；鴻海本周召開法說，透露過往傳統電子業是「五窮六絕」，但疫情影響今年變成「二絕三窮」，首季營運看淡；電信三雄 5G 資費戰提前開打，中華電、遠傳均祭出 1399 元就免費升級，台灣大也推優惠方案；台股本周收紅，小漲 29.64 點或 0.26%，以下本周大事回顧：

FED 意外降息 引發市場疑慮

FED (美國聯準會) 周二無預警調降聯邦基金利率兩碼至 1.0% 至 1.25%，主席鮑爾則表示，由於看到美國經濟前景面臨風險，因此選擇採取行動。

不過市場認為，FED 降息對於降低疫情對經濟的衝擊有限，加上市場長年利率處於低檔，降息對改善借貸成本與刺激經濟成長效益相對受限，反而引發市場對於經濟衰退風險更大的疑慮。

鴻海「二絕三窮」 2 月營收寫 8 年半新低

鴻海周二召開線上法說，董事長劉揚偉表示，傳統電子業「五窮六絕」，但今年比較像是「二絕三窮」，估第一季像過往第二季，第二季則有機會像是過去的第一季，上半年仍可望持平去年。

以鴻海 2 月營收來看，明顯受疫情影響，降到 2174.6 億元，為 2011 年 8 月以後八年半單月新低，符合劉揚偉「二絕」說法，月減 40.35%、年減 18.13%，今年前二月營收 5820.26 億元，年減 14.37%。

電信三雄 5G 資費戰開打 林之晨回擊三雄成兩雄一說

5G 將在第 3 季開台，電信三雄資費戰本周提前開打，周五均宣布推出 5G 早鳥優惠方案，其中，中華電與遠傳推出購買三星 Galaxy S20 5G 系列手機，搭配 1399 元以上資費，開台後享優先免費升級 5G；而台灣大則指定 4G 方案，5G 開台可轉優惠方案。

遠傳總經理井琪日前更指出，從 5G 頻譜競標結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能走入歷史，畢竟取得 80MHz 以上的業者只有兩家，而台灣大總經理林之晨則回擊，消費者轉換 5G，是為了提升網路使用體驗並非速度，因此，頻譜多寡與市占率無關，且拿到越多頻寬只會拖累利潤，頻寬占有率將會低於市占率。

台中亞致吹熄燈號 將資遣 200 名員工 卸下虧損大包袱

亞都周五停牌宣布，子公司台中亞緻酒店將從 3 月 9 日起停止營運，避免虧損持續擴大，預計將資遣 200 名台中亞緻員工，由於台中亞緻占去年亞都虧損比重達 80%，停業後雖減少營收，但亞都也將卸下虧損大包袱。

台塑四寶 2 月營收跌破千億元 三寶探逾 4 年低點

台塑四寶周五公告 2 月營收約 994.67 億元，月減 14.9%，年減約 14.1%，跌破千億元，受疫情影響，下游客戶延後開工，且交通運輸受阻，市場買氣減弱，產品價格也走跌，四寶營收均較上月與去年同期衰退，其中，台化寫逾 7 年新低，台塑、南亞探近 4 年低點，台塑化則是近 33 個月新低。

博通加入投片行列 台積電 5 奈米未量產接單已近滿載

晶圓代工龍頭台積電周二宣布，與博通攜手合作強化 CoWoS 平台，支援 5 奈米製程；雙方也將進一步在新世代 CoWoS 先進封裝技術上合作，意味台積電 5 奈米製程除吃下蘋果、華為海思等大單外，博通也加入投片行列。

東奧如期舉行 面板雙虎搶攻 8K 電視商機

國際奧林匹克委員會 (IOC) 表態，力挺今年日本東京奧運如期舉行，減緩市場憂心電視換機潮恐消失的疑慮，根據市調機構 IHS Markit 統計，去年 8K 電視全球出貨約 43 萬台，今年全球出貨量將增至 200 萬台，年增近 5 倍，市場解讀面板雙虎友達、群創將可望受惠。