美國確診病例突破300例 白宮官員仍稱「疫情得到抑制」

儘管截至週五 (6 日) 全美已出現 332 個武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例，較週四 (5 日) 激增 106 例，且疫情蔓延至 30 個州，但美國總統川普的兩位資深官員週五 (6 日) 均將武漢肺炎疫情的爆發描述為「得到遏制」。

白宮顧問 Kellyanne Conway 在一場記者會上表示：「病毒正在得到遏制。」

Kellyanne Conway 並在記者會上反問一位認為疫情沒有得到遏制的美媒記者：「你是醫生嗎？你知道它沒有得到抑制？」

約翰霍普金斯大學週五 (6 日) 報告稱，自週一 (2 日) 以來美國的病例數已增加一倍以上，達到 240 例，加州聖克拉拉、西雅圖市外和紐約威徹斯特縣也均有大規模爆發，累計至今美國已經有 14 人死亡，大多數在西雅圖郊外的華盛頓州金縣。

紐約州長庫莫週五宣布，紐約州已有 33 例，比週四增加 11 例。

目前尚無法統計美國真正病例數量，因為許多人可能感染但得不到診斷，部分原因是缺少檢測試劑盒，隨著這些檢測試劑的分發，衛生官員預計確診病例的數量會增加。

川普政府的冠狀病毒應對協調員 Deborah Birx 週四表示：「我們將看到更多陽性測試。」

「相對受控」

儘管 Birx 並未說明疫情是否已「得到遏制」，但川普的首席經濟顧問庫德洛呼應了 Conway 的說法，週五庫德洛在 CNBC 的一次專訪中表示，疫情「看起來相對得到遏制」，並補充說「絕大多數美國人沒有危險。」

不過，感染、暴發和病毒學方面的專家不同意病毒得到遏制的，幾乎一致預計美國和其他地方會有更多的病例。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院教授、傳染病動態中心主任 Marc Lipsitch 說，最終全球 (包括美國) 可能有 20%-60% 的人感染。他說，人類沒有天然免疫力或對這種病毒的保護，而病毒傳播效率非常高，很難遏制。

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