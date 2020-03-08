〈觀察〉四大家族金控接班路 繼承者們的機遇與挑戰

台新金控 (2887-TW) 董事長吳東亮么兒吳昕豪在今 (2020) 年 1 月中進入台新金旗下 2 家核心子公司台新銀行、台新證券董事會，正式為接班鋪路，也讓外界重新關注台新吳家等四大家族金控下一世代接班狀況，當企業為追求升級轉型，「接班傳承」已成時下企業管理顯學，對於這些王子、公主們來說，面臨的機遇與挑戰，大家都睜大眼睛在看。

在 70、80 年代台灣創業高峰期的一代掌門人，如今都已六、七十歲，多數面臨交棒下一代問題，金融業是特許行業，四大家族金控包括：台新吳家、新光吳家、國泰蔡家、富邦蔡家，下一世代接班問題近年逐漸浮上檯面。

而金控家族第二、三代都有共同性，就是海外學經歷幾乎必備。

台新金二王子吳昕豪

台新金董事長吳東亮次子吳昕豪 (左)。 (圖：台新金提供)

台新金 (2887-TW) 董事長吳東亮有兩個兒子，老大吳昕威承襲母親彭雪芬藝術天分，在法國自創服飾品牌，對金融沒有興趣；但二公子吳昕豪美國取得波士頓大學經濟學學士學位返台後，先後在台灣花旗銀行財務部、南山人壽投資部歷練，之後轉戰日本，成為私募基金王朝控股的共同創辦人、執行長，從事不動產投資，被視為與父親吳東亮最像具有金融天分，也是準接班人。

但是台新吳家的接班布局算是慢的，吳昕豪過去多數時間都在日本，在去年 10 月回台後，跟在台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟身邊擔任特助，今年 1 月進入董事會，出任台新銀行、台新證券董事。

在各金融業透過異業聯盟，進攻普惠金融之際，台新銀行去年攜手街口支付推出聯名卡，據了解，吳昕豪著力不小，吳昕豪老婆是街口支付執行長胡亦嘉的妹妹胡亦蓮，台新、街口的合作，讓胡、吳兩家世交親上加親，也讓台新正式打進支付的激烈戰場。

新光金大小公主吳欣盈、吳欣儒

新光金大小公主吳欣盈 (左)、吳欣儒 (右)。(鉅亨網資料照合成)

新光金 (2888-TW) 吳家大公主吳欣盈及二公主吳欣儒都進入新光金任職。其中，新光金大公主吳欣盈為美國衛斯理國家發展及藝術史雙學位、英國倫敦政經學院 MBA 畢業 ，從 2002 年擔任父親新光金董事長吳東進辦公室特別助理做起，在新光金歷練超過 13 年，前幾年因陷入與李紀珠的雙姝戰爭，後來為了新光金永續發展，在 2017 年的董事改選時，吳欣盈退出董事會。

不過，吳欣盈並未就此沈潛，除了仍擔任新壽副總，積極對內強化企業經營體質，並負責新壽的海外布局，開拓東協的市場，在企業人才培育上，吳欣盈更重視「強化國際視野」，與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，打造了短期海外的進修課程，也推動業務員改革、組織再造計畫，引進顧問公司的徵才模式，並持續關注退休保障、長照銀髮經濟等壽險議題。

由於新光集團家大業大，都是吳欣盈接班之路的機會，除了在金融事業體，在新光有持股的一些非金融企業也能見到大公主吳欣盈的身影，尤其去年新光三越百貨董事會改選，吳東進還派了吳欣盈當代表人、出任新光三越董事，可見他對長女的倚重和信任，絲毫不減。

不僅如此，別看吳欣盈檯面上的新聞如此嗆辣，她其實是很積極參與國際慈善事務的企業後代，身為新光慈善基金會執行長的她，對愛滋病議題、緬甸醫療與物種保育都相當關心，常整合新光金與新光醫院資源一起投入公益活動中，在在可看到吳欣盈在新光整體集團中，無論是金融事業體或是旗下持股的非金融企業都仍努力深耕，鋪排接班路。

新光二公主吳欣儒唸的是美國柏克萊生化系，回台工作累積經歷後，再到哥倫比亞大學攻讀企管碩士，畢業後更爭取到紐約花旗銀行工作的機會，並外派到香港，之後回台成為父親得力助手，主要負責新光銀行業務，無論信用卡專案、行動支付、財富管理，都著力很深。

隨著數位化時代來臨，吳欣儒逐步在市場上嶄露頭角，帶領新光銀行啟動一系列的數位化革命，新光銀行雖然規模較小，但 2018 年 9 月成功搶進 LINE Pay 一卡通領先群，成為第一波綁定帳戶的 10 家銀行之一；新光金控去年參股「將來銀行」，成為「純網銀」股東，有此成果，吳欣儒幕後努力功不可沒。

富邦金王子蔡承儒、蔡承道

富邦金董事長蔡明興長子蔡承儒。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

富邦集團旗下有富邦金、台灣大哥大兩大山頭，蔡明忠和蔡明興兄弟 2 人股權相當，管理權也各據一塊，近年來，富邦金 (2881-TW) 的第三代接班進度逐漸成為外界關注焦點，包括已進入集團磨練的蔡明興長子蔡承儒、及準備進入的蔡明忠長子蔡承道。

最早接受接班規劃的蔡承儒，2013 年返台後，先到富邦人壽擔任總經理特助，目前將發展重心放在富邦旗下的體育、娛樂及金融科技等事業，蔡承儒是富邦育樂總經理，管理富邦勇士籃球隊和富邦悍將棒球隊，為了打造台灣體育好環境，吸引球迷進場，蔡承儒親力親為，不只連球衣、LOGO 親自設計，2016 年還操盤買下富邦悍將，就連新莊棒球場都花了 1.2 億元翻修，成為目前全台最五星級的球場，讓球迷揪甘心。其掌管的富邦勇士籃球隊去年拿下首座冠軍，算是闖出了一些成績。

不過可以看出，蔡承儒加入集團迄今，涉入金融板塊的比重較低，在蔡明興的安排下，2018 年 10 月，蔡承儒開始接任富邦金旗下富邦金創投董事，12 月富邦媒董事長林福興因「產金分離」原則辭去董事，也改由蔡承儒接任，去年 1 月、4 月又分別接下富邦建設董事、台北文創、台灣大董事等位置，一口氣入主五個董事會，正式啟動接班布局。

蔡明忠長子蔡承道，退伍後從基層開始磨練，陸續在海外的顧問公司、騰訊工作，還去美國華頓商學院深造，補強金融專業與人脈，富邦擁有金融和台灣大哥大兩大事業體，外界認為，蔡承道去騰訊磨練就是為以後接手台灣大暖身，而有了「華頓幫」人脈，要進入富邦金融版圖的接班梯隊也不成問題。

國泰金王子蔡宗翰

國泰金董事長蔡宏圖長子、現任國泰世華銀行副董蔡宗翰。(鉅亨網資料照)

國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖育有 3 子，老大蔡宗翰緊隨老爸的路，同樣在美國取得法學博士，29 歲進入國壽董事會，先後在建設、壽險、銀行部門歷練，是國泰蔡家第三代中唯一完整歷練者。

蔡宗翰 2016 年 6 月升任國泰世華銀行副董事長，主導銀行消金及集團金融科技發展，除爭奪信用卡的市占率之外，更積極推動國泰世華銀行轉型，對數位化、行動支付、Fintech 著墨甚深，也繳出亮眼成績單，在 2013 年主導搶下美式大賣場好市多 COSTCO 聯名卡，2016 年更續拿下台塑、長榮航空等聯名卡發卡權，挑戰中信銀的「信用卡王」寶座。

同時，蔡宗翰亦引領國泰世華銀行征戰各大零售通路，從 ATM 前進全家便利商店、全聯，到獨家取得 7-ELEVEN 收單業務和刷卡權等。在 2019 年 5 月，國泰世華銀行更與全聯福利中心合作行動支付 PX Pay，創下註冊人數突破 500 萬的好成績；今年 2 月中再度攜手在全聯福利中心內推出「國泰世華金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上 9 點，拓展金融服務的新藍海，創下銀行業先例。

蔡宗翰陸續繳出許多亮麗成績單，被視為國泰繼承者的不二人選，不過，蔡宏圖 2016 年股東會後受訪時曾喊出，企業永續經營之道是「經營權與所有權必須分開」，而且蔡宏圖說到做到，包括國泰家族大哥蔡政達、蔡宏圖及四弟蔡鎮球三兄弟，早於 2017 年就不再兼任國泰人壽董事，國泰金還曾發布新聞稿表示，國泰金走向專業經理人制度，並且強調「霖園三代不會接任董事長」，這也讓外界更好奇，蔡宗翰會以什麼樣的方式接班。

結語

以金融業接班來說，金融業正值企業升級與數位轉型，「創新求變」正是他們大展身手的好契機，但也正因如此，二代溝通的策略行為、跨境思維、新法令制度演變，均是這些繼承者們要努力學習的挑戰。