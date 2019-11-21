接班人危機！調查：86%台灣企業陷人才斷層

台灣企業面臨接班人危機，家族企業紛爭屢見不鮮。根據調查，86% 企業面臨人才斷層，71% 企業沒有實施接班計劃，僅有 13% 認為人才質量足夠。104 獵才顧問指出，除接班人危機外，中高階主管也邁入高齡化，且產業變化迅速，企業必須建立完善的人才培育計畫。

104 獵才顧問針對全台各大企業經營者、HR 及用人主管進行網路問卷調查，結果顯示，高達 86% 的企業正面臨人才斷層的危機，僅有 13% 認為人才質量足夠。

104 獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明分析，全球人才流動迅速加上產業變化，不僅高階主管面對人才失衡的狀況，甚至專業人才如軟體工程師、半導體工程師等都面臨到人才缺乏的危機，許多跨國企業皆瞄準台灣人才「便宜又大碗」，積極搶才。

調查也指出，面臨人才缺乏，對於接班人計劃滿意的僅有 8.6%，甚至不到 1 成，超過 7 成的企業現在沒有實施接班計劃。另外，30% 的企業經營者年齡超過 60 歲，加上 36% 高階主管年齡落在 50 歲以上，更顯示出人才高齡化的危機。

根據調查，目前企業接班計劃由老闆自行處理占 36%，其次則是由 HR 單位負責，占 33%。最大挑戰則來自於經營者的觀念與態度，其次則為缺乏接班人選，及有效的教育訓練系統與培訓資源。晉麗明表示，若要培養一位稱職的接班人至少要花上 10 年甚至以上，建議企業接班人計畫應有專業人員協助，及早制定相關培訓計劃。

自 2016 年底開始，各行各業對於大數據、演算法、雲端、感測、行動裝置、AR、VR 等技術工程師需求激增。根據 104 調查顯示，大數據、數位轉型能力、雲端服務被認為是前 3 大新科技技能，晉麗明表示，除半導體、電子製造業外，就連傳統製造業也正面臨數位轉型的競爭態勢，企業人力資源無論是針對中高端人才的獵才招募及企業內的培訓課程，都必須跟緊新科技趨勢。