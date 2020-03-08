代工廠2月營收不妙 最快3月可望好轉

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致復工延後、物流問題，衝擊包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等代工廠 2 月出貨、營收表現，法人預期，代工廠 2 月營收月減幅恐達 3-4 成，但隨著復工狀況改善，3 月將逐步好轉。

法人指出，廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶分別在昆山、上海、重慶、蘇州、南京、成都等地設廠，2 月 10 日起皆依當地政府規定陸續復工，但根據防疫相關規定，外地員工返崗仍須自主隔離 14 天才能復工，造成整體復工率僅 3-4 成，產線無法全開。

時序進入 3 月，法人認為，根據中國公布的數據顯示，中國疫情稍有和緩，加上自主隔離時間已結束，外地員工陸續復工返崗，可望緩解代工廠人力缺口，整體物流狀況也好轉，估 3 月代工廠營收將逐步回穩，短期最大問題仍小型零組件供應情形，若復工狀況不如預期，將導致代工廠庫存吃緊。

據市調機構 DIGITIMES Research 預期，返工率、工作天數減少、貨物運輸受限，全球第 1 季筆電出貨估衰退至 3000 萬台以下，季減幅逾 3 成，而本周廠商也將公布 2 月營收狀況，從 2 月筆電出貨預估來看，各大代工廠單月營收月減幅恐逾 3 成。

DIGITIMES Research 指出，雖然 2 月 10 日起中國各地陸續復工，但各代工廠恢復進度不一，2 月各廠筆電出貨量皆將大幅下修，依各廠來看，預估廣達出貨量 145.4 萬台、月減 27%，仁寶出貨估 179.3 萬台、月減 28%，緯創出貨估 70.6 萬台、月減 29%，英業達出貨估 44.7 萬台、月減 62%，和碩出貨量估 35.4 萬台、月減 35%。