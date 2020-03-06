美股重挫內外資賣超322億元開溜 外資大砍台積電3.4萬張

台股在外資翻臉走人下大跌近 200 點，權值股慘淪外資提款機，其中台積電與鴻海分別遭外資賣超 3.4 萬張、1.8 萬張，外資揮別連 2 買後，今 (6) 日反手賣超 288.23 億元，三大法人合賣 322.65 億元。

三大法人今天包括外資與自營商同步賣超，外資賣超外，自營商也賣超 42.28 億元，投信則小幅加碼買超 7.86 億元。

外資買超主要鎖定中小電子與傳產類股，包括金像電 (13289 張)、晶電 (10652 張)、元大 S&P 石油 (7241 張)、旺宏 (4825 張)，以及造紙大廠榮成 (2792 張)。

外資賣超個股則鎖定電子權值股，包括半導體一哥台積電，外資大砍 3.4 萬餘張、聯電 2.6 萬餘張，金融股包括國泰金與新光金也分別遭外資調節 2.4 萬張、1.9 萬張，2 月營收衰退的鴻海也難逃外資調節命運，遭砍 1.8 萬張。

自營商今天操作鎖定 ETF 基金，買超前五大分別為富邦 VIX(50340 張)、台灣 50 反 1(23049 張)、國泰台灣加權反 1(4379 張)、元大 S&P50 反 1(2816 張)、元大 S&P 原油反 1(1627 張)。

自營商賣超前五大分別為元大 S&P 石油 (6.3 萬張)、街口布蘭特油正 2(4.3 萬張)、元大高股息 (2.2 萬張)、國泰美國道瓊正 2(1.3 萬張)、元大 S&P 原油正 2(1.06 萬張)。

投信買超同樣鎖定中小型股，包括華通 (2053 張)、奇鋐 (1801 張)、金像電 (1550 張)、世紀鋼 (1115 張)、義隆 (1095 張)；賣超前五大分別為：面板雙虎友達與群創，分別遭賣超 5194 張、2829 張，微星 (697 張)、和大 (561 張)、奇力新 (521 張)。

法人表示，武漢肺炎疫情持續蔓延，削弱市場投資信心，拖累美股自高檔回落持續修正，儘管聯準會態度積極量化寬鬆，但市場顯然並不領情，在國際股市回檔壓力下，權值股與漲多個股恐將持續面臨拉回修正壓力。