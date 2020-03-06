Repo市場又有流動性危機？小摩：別擔心 只是資產組合重配置

週二 (3 日) 聯準會降息 50 個基點之後，美債附買回 (Repo) 市場利率突然躍升至 11 月以來的最高水平，對此摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Joshua Younger 表示，這很可能是短期貨幣市場基金的資產組合重配置導致之現象，而非「流動性危機」的開始。

此前瑞信 (Credit Suisse) 策略師 Zoltan Pozsar 本週表示，在不允許提供額外流動性的情況下降息，將導致新的流動性緊縮，但小摩分析師卻持反方意見。

小摩分析師 Joshua Younger 表示，美債附買回 (Repo) 市場利率突然躍升至 11 月以來的最高水平，主因於聯準會 (Fed) 降息後，引導了隔夜利率互換 (OIS) 市場利率走低，低利率使得貨幣市場基金拋售短期票券贖回現金，轉而購買 3 個月期國庫券，而這樣的資產組合重配置，直接地導致 Repo 市場出現流動性緊縮。

隔夜指數交換 (OIS) 利率、3 個月短債殖利率與回購 (Repo) 市場利率波動圖 (圖: Bloomberg)

小摩分析師 Joshua Younger 提到，目前美國擔保隔夜融資利率 (SOFR) 與超額準備金利率 (IORER) 的差距也已達雙位數，表明流動性出現問題也已使得 SOFR 上升，而拉開原先的利率區間。

不過，Younger 仍認為整體而言目前並非危機的前兆，僅為暫時性的，這些舉動是一種市場未預期的反應，且目前已經開始回穩，預計 SOFR 與 IOER 的利差會在未來幾天內恢復正常，且現階段國庫券殖利率已經完全回穩，回購市場利率也在正常化。

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