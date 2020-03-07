〈鉅亨看世界〉生物塑膠抗UV

為維護地球資源並實現環保，許多餐飲業和飲品公司近年來也開始採用生物塑膠 (bioplastic) 來代替傳統的塑膠。如今，有研究人員開發出一種新的透明生物塑膠薄膜，不但透光還可有效阻擋紫外線 (UV)，此外，該材料的氣密性是標準 PET 塑膠的 3-4 倍。

由芬蘭奧盧大學、坦佩雷理工大學 (TUT) 和瑞典皇家理工學院科學家所組成團隊進行了此生物塑膠的研究。生物塑膠是由多種可再生資源所製成，像是粟米澱粉、奇異果皮、蝦殼、甚至海草等。

該團隊的 Juha Heiskanen 博士表示：「使用生物質作為化學品的替代原料，是減少對石化資源依賴的重要方法之一。此外，許多工業和農業過程都會產生副產品，例如富含纖維素和半纖維素的甘蔗渣或玉米芯，都可作為生物塑膠的原料。」。

此外，該研究團隊也開發出了一種基於生物質的新型共聚物，主要是由 2 種有機化合物所製成，結構上可有效防止紫外線輻射穿過新型的透明生物塑膠薄膜。

新透明生物塑膠薄膜能阻擋紫外線 (圖片：sci-news)

該團隊的科學家指出：「我們的研究表明，有可能開發出比目​​前生產的基於石化塑膠性能更好的生物塑膠。例如，新型生物塑料將適用於保護產品免受陽光直射，將很適合用作保護食品不受陽光照射影響的外包裝或是印刷電子產品的保護材料等。」

這種新型生物塑膠是由羥甲基糠醛 (HMF) 和糠醛 (furfural) 兩種有機化合物所製成，它們主要是衍生自纖維素和半纖維素的生物煉製產品。通過化學連接，能夠製造出具有雙呋喃 (Furans) 和類似呋喃結構的共聚物，將能有效防止紫外線穿過此生物塑膠薄膜。

更厲害的是，新型塑膠在阻擋紫外線的同時仍維持一定透明度，且氣密性是標準 PET 塑膠的 3~4 倍，此外，與大多數其他生物塑料一樣，這種新材料將不需要開采和提煉石油，並且一旦處置就可以生物降解。該方法已提交專利申請。