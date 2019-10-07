環保零售時代來臨？美調查：消費者願意送貨較慢或改至店內取貨

根據 Accenture 的年度假期購物季調查數據顯示，許多美國消費者在今年假期購物時會考慮到氣候變遷，願意選擇較慢的送貨方式或至店內取貨。

Accenture (ACN-US) 和 Coleman Parkes Research 對 1500 名美國消費者進行網路調查，發現半數購物者會選擇較慢的平面送貨服務，並且將所有訂購物品一次送達，而不是分別交運，以減少碳足跡。

購物者在選擇到哪裡購買商品時，也會考慮該零售商在社會議題上的立場。

Accenture 全球零售業務負責人 Jill Standish 表示：「我們已經進入『負責任的零售』時代，在這個時代，消費者越來越注重環保和社會意識，並越來越轉向不僅談論責任而且透過其業務實施來表現責任感的品牌。」

永續產品和無包裝商品也將成為購物者清單上的重點。

氣候變遷對消費者的影響已成全年關注的問題，諸如 Levi Strauss & Co. (LEVI-US) 等品牌採取措施減少牛仔褲生產中的用水量，而諸如亞馬遜 (AMZN-US) 等零售商則宣布了實現碳中和的計劃。

二手市場和轉售市場成長的部分原因是對環境的關注，許多購物者、尤其是千禧世代和 Z 世代消費者，都採取動作減少快時尚和衣櫥爆滿帶來的浪費。

普華永道的假期數據顯示，大約 75% 的消費者假期消費時會考慮永續性。但是，即使他們並非出於環保目的採用「點選購買」選項，Salesforce.com Inc. (CRM-US) 的最新數據也顯示，它將在年底購物假期期間很受歡迎。Salesforce 表示，網購的平面送貨應在 12 月 14 日之前下達訂單，並且 83% 的消費者計劃在這個假日購物季中到商店內去購物。

Salesforce 數據顯示，在假日購物季的最後 5 天中，提供網購店取服務的零售商的營收比率將提高 28%。

消費者也在檢討他們的飲食習慣，Accenture 發現購物者計劃在水果、植物性食品或有機和純素食食品上花費更多，而較少消費假日甜點。

但預計所有這些因素都不會減少假期支出。Accenture 預測，今年的平均假期消費為 637 美元，其中 57% 的人預計與去年相同，而 28% 的人預計會增加消費。

德勤預測 2019 年假日銷售總額將成長 4.5% 至 5%，預計將超過 1.1 兆美元。電商金額有望達到 1440 億至 1490 億美元。

全國零售業聯合會 (National Retail Federation) 預測購物假期的銷售成長 3.8% 至 4.2%，達到 7279 億美元至 7307 億美元間。

AlixPartners 預測總銷售額將成長 4.4% 至 5.3%，儘管專家表示，由於美中之間的貿易戰，對即將到來的經濟衰退和其他全球憂慮的擔憂，假日季存在「前所未有的不確定性」。

Accenture 還指出，食品價格和信用卡債的上升將影響假期的支出，近三分之一的受訪者特別點出這兩個因素。

SPDR S&P Retail ETF (XRT-US) 過去一年下跌 15.3%。道瓊工業平均指數同期下跌 1.6%。標普 500 指數在過去 12 個月上漲 0.3%。