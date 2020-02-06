〈台塑四寶業績發表〉受武漢肺炎疫情影響 台塑、台化下修Q1展望

台塑四寶今 (6) 日公布 1 月營收，受到武漢肺炎疫情影響，中國客戶延後開工，影響市場需求，台塑、台化均下修第 1 季營收展望，由優於去年第 4 季、下修至較去年第 4 季衰退，並認為若疫情獲得控制，使客戶如期在 2 月 10 日開工，可望啟動庫存回補需求，但仍有待觀察。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，農曆年前，因美中簽署貿易協議，且客戶庫存偏低，市場買氣明顯提升，加上預期農曆春節後，客戶可望回補庫存，市場價格將 逐漸回升，一改過去悲觀氣氛。

然而，林健男指出，春節期間武漢肺炎疫情擴大，使中國工廠開工時間延長至 2 月 10 日，客戶需求銳減，且卡車運輸受疫情限制，影響交運量，加上國際油價也受疫情影響疲弱不振，影響產品銷售價格。

由於目前疫情尚未看到好轉趨勢，台塑將修正上月看法，林健男表示，由於第 1 季受武漢肺炎疫情蔓延、中國春節假期延後開工影響，出貨天數較上季減少，且近期國際原油及乙、丙烯價格，也受到疫情波及走疲，部分石化產品價格甚至可能低於去年第 4 季，加上第 1 季歲修廠數增加，預估營收將較去年第 4 季衰退。

不過，林健男認為，由於中國大陸客戶延後開工，且疫情仍未緩解，衝擊程度仍無法確定，若疫情盡快受到控制，中國下游加工客戶如期在 2 月 10 日開工，則可能有回補庫存需求，但此情況還有待觀察。

由於寧波市日前已宣布進行小區封閉式管理，林健男表示，除台塑中國寧波 PP 廠考量庫存，將減產 15%，但其餘各廠均正常營運，並協調台塑貨運安排出貨，預計 2 月 10 日開始交運；且從中國目前經濟規模來看，此次武漢肺炎疫情對公司的影響，將會遠大於前次 SARS。

南亞 (1303-TW)

從總體經濟來看，南亞董事長吳嘉昭表示，美中日前簽署第一階段貿易協議，有助穩定市場信心及提升消費需求，不過，武漢肺炎疫情蔓延造成市場不安，成為新的不確定因素，且中國延後復工，未來若人員移動、貨物運輸持續受限，短期間恐抑制 5G、物聯網等新科技應用所帶來景氣復甦契機。此外，各地大規模擴產陸續投產，加上疫情帶來恐慌，消費需求減少，供需失衡，將使產業競爭越加激烈。

吳嘉昭認為，雖然 2 月中國許多地區配合防疫措施，延後開工，但因往年部份下游加工業農曆春節假期至元宵節後，才陸續正常生產，因此，若疫情能有效控制，下游客戶順利復工、交運恢復正常及電子材料需求暢旺帶動下，2 月合併營收應可略高於 1 月，但疫情帶來的不確定因素高，中國部分地區採取封城等隔離措施， 造成人員返工及貨物運輸受限，營收保守看待。

展望本季，吳嘉昭指出，由於工作天數減少，加上美中貿易協議未完全取消加徵關稅、武漢肺炎疫情蔓延，市場恐慌與不確定氣氛濃厚，且工廠延後復工，市場也有新產能加入投產，另一方面，防疫期間運輸受阻及消費性電子產品需求低迷，影響電子材料營收，預估整體第 1 季營收將較去年第 4 季衰退。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，春節假期前需求正常，市況穩定，而武漢肺炎疫情爆發後，市場氣氛驟變，工廠延後復工，市場一片混亂，以 2 月 3 日市況與 春節前 1 月 22 日相較，石化產品跌幅都在 1 成左右左右，且復工後是否能恢復正常產銷，還是沒有把握。

洪福源認為，需要密切觀察疫情是否繼續擴大、復工日是否再度展延，及復工後工人返回崗位能否順利、運輸物流能否恢復正常，原、物料及其他輔助材料是否供應不足或斷鏈。這些問題目前都沒有把握的答案，以確診人數及封城數持續増加來看，不容樂觀。

而中國封城或小區嚴格封管的城市已有 34 個，洪福源表示，台化因事先有準備，並配合區政府措施，目前生產正常，但因運輸問題及客戶展延開工，PTA、PS 及 ABS 稍有降載生產，其餘皆正常，復工後物流資源的掌握，將是最重要的工作。

洪福源預估，受武漢肺炎疫情影響，2 月營收將持平，隨疫情變化仍有變數。而對本季營收的預估，由上月的略高於去年第 4 季，修正為低於去年第 4 季，其中，銷售量將稍有成長，但價格預估將持續下滑，但他也強調，這是目前的預估，還是會有上調或下修的可能。

洪福源認為，3 月將進入傳統旺季，也會觀察轉單情況，把握越南、 台灣商機，目前原料、成品庫存規劃及控制都已預作準備，盼能掌握市場回補契機。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明表示，受到武漢肺炎疫情影響，短線油價偏弱，短期內中國油品需求可能由每日 1360 萬桶，大幅減少 300 萬桶，導致全球原油供給過剩，使市場資金持續拋售油市多頭部位，若疫情擴大，油價仍有下探機會。而 OPEC 研議擴大減產，若減產會議結果優預期，將使油價下檔獲支撐。

煉製毛利表現方面，曹明指出，近期煉製毛利偏弱，成品油與杜拜原油價差均處相對低點，主要擔憂中國受武漢肺炎疫情影響，成品油需求大幅減少，其中，航燃需求更因各國航空公司陸續停飛中國航線，而大幅下降，但受惠 IMO 2020 議題帶動，近期低硫燃料油價差仍保持穩健。

另一方面，中國成品油內需大幅下降，近期傳出中國煉廠開始減產，且原油提貨量下滑，使短期內成品油供給將會減少，在此預期下，市場認為有助減緩需求下滑的衝擊，使煉製毛利下檔獲支撐。

回到台塑化本身來看，曹明表示，2 月煉油廠預計平均日煉量為每日 51.9 萬桶，3 月配合年度定檢，第 1 季平均煉油廠日煉量將為每日 47.5 萬桶，產能利用率為 88%；輕裂廠第 1 季目前預計將全能運轉。

