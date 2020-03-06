中國信託落實低碳領先全臺金融業 綠建築超越美國帝國大廈

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行致力環境永續發展及生態保護有成，總部中國信託金融園區榮獲美國綠建築協會 (USGBC) 能源與環境設計先鋒獎之最新版 v4.1 版本等級最高的白金級認證，得分超越全球知名的美國威利斯大廈與帝國大廈，為全臺金融業獲得最高榮譽的綠建築大樓。

中國信託銀行董事陳國世表示，中國信託金融園區規劃時以打造「零碳綠色建築」為目標，無論是低碳交通、能源管理、綠色照明、智能空調等方面皆落實低碳建築的願景，作為臺灣最大銀行，中信銀行致力扮演低碳經濟的重要角色，發揮對永續經濟模式的影響力。

中信銀行在美國綠建築協會 LEED v4.1 白金級認證中獲得 83 分高分與全臺首座 LEED 動態獎牌，可於專屬網站即時展現建築的節能、節水、廢棄物管理、室內空氣品質等綠色建築績效，以大數據分析演算法分析出來的全球基準，與國際建築進行比較。

中信銀行表示，該行作為台北 101 股東及長期合作夥伴，深知台北 101 獲選全球最具影響力高樓，累積多年綠建築的營運及 LEED 認證經驗，特借助其專業，歷經一年努力，一舉取得 LEED 白金級認證。

中國信託金融園區在此次認證評級中，多項評選得分遠高於全球水準，交通方面，建造空橋與捷運站連結，鼓勵使用低碳交通；永續基地方面，規劃儲水量達 2,625 噸的雨水回收池，管理都市逕流、使用白色屋頂鋪面降低熱島效應、使用廚餘堆肥、低度照明降低環境光害。

節能方面首開臺灣先例，辦公樓層採用冷卻樑板空調送風系統（Chilled Beam System）與儲冰系統，減少能源耗損、溫室氣體排放與轉移尖峰需求量，另外辦公空間全面採用 LED 燈具，裝設總面積達 699 平方公尺的太陽能板；在材料及資源方面，以綠色採購使用森林管理委員會（FSC）認證的環保紙類產品，並安裝地磅，有效控管廢棄物與回收物重量，促使優化分類及減少廢棄物，使回收率從 18% 提升至 51%。

除此之外，每月舉辦環境教育講座，以獲得 2019 亞太景觀大賞的三重世貿公園為核心內容，發揚臺灣獨特的蕨類生態環境。中國信託金融園區於 2018 年取得臺灣綠建築（EEWH）鑽石級標章，去年再取得 LEED v4.1 白金級認證，獲得兩項綠建築最高等級認證。